Психосоматика: чому симптоми є, а хвороби немає
У людини постійно болить голова або в грудях, а лікарі кажуть, що вона здорова. Може здатися, що або пацієнт обманює або лікарі не хочуть шукати причину. Насправді людина справді відчуває біль і справді здорова.
Насправді таке відбувається не зрідка, а часто: за одними даними, у 45% людей, які звертаються до терапевтів у Великобританії, пише NHS.
Також на тему: Знайшли новий спосіб легко діагностувати депресію
Що таке психосоматика
Це називають незрозумілими з медичної точки зору симптомами – це коли психічний стан людини проявляється фізично. Незрозумілі, тому що симптоми є, а хвороби немає.
Люди можуть думати, що у хвороби завжди є фізична причина, просто лікарі не можуть або не хочуть її шукати. Але між мозком і тілом є зв'язок: наприклад, деякі гормони можуть вироблятися мозком і впливати на тіло, а інші – вироблятися в тілі й впливати на мозок. На те, що відбувається з нашим тілом, впливають думки, емоції, стрес:
- людина може почервоніти, коли соромно;
- горло може стиснутися, виникне відчуття клубка в горлі, коли людина засмучена;
- метелики в животі – теж приклад фізичної реакції на емоції.
Працює це і в іншу сторону: якщо людина довгий час живе в стресі, це може призвести до підвищеного тиску або серцевого нападу. Стрес взагалі погіршує будь-який біль.
Психосоматичні симптоми
Незрозумілими з медичної точки зору симптоми проявляються по-різному, це може бути:
- головні болі;
- помутніння в очах;
- поколювання в руках і ногах;
- біль в м'язах, суглобах, тілі;
- прискорене серцебиття;
- сильна втома і відчуття слабкості;
- здуття живота, діарея, запор.
Ці симптоми можуть проявлятися під час сильного стресу, депресії та тривоги. Багато людей, які звертаються до лікаря з тривогою або депресією, говорять про фізичні симптоми. А ще вони можуть бути частиною маловивчених синдромів хронічної втоми, роздратованого кишківника, фіброміалгії.
Як вилікувати психосоматичні симптоми
Вилікувати ці симптоми можна. Ось що найчастіше використовують для цього:
Антидепресанти. Ці ліки використовують для лікування не тільки депресії, але і ще ряду захворювань, включаючи незрозумілі з медичної точки зору симптоми.
Когнітивно-поведінкова терапія. Цей різновид психотерапії допомагає керувати своїми симптомами, зрозуміти зв'язок між ними, почуттями й тривогами. Під час терапії люди можуть навчитися справлятися зі своїм станом.
Фізкультура і спорт. Вважається, що помірні фізичні вправи поліпшують настрій, допомагають керувати стресом і полегшують симптоми.
Поділитися новиною