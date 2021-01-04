У людини постійно болить голова або в грудях, а лікарі кажуть, що вона здорова. Може здатися, що або пацієнт обманює або лікарі не хочуть шукати причину. Насправді людина справді відчуває біль і справді здорова.

Насправді таке відбувається не зрідка, а часто: за одними даними, у 45% людей, які звертаються до терапевтів у Великобританії, пише NHS.

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Що таке психосоматика

Це називають незрозумілими з медичної точки зору симптомами – це коли психічний стан людини проявляється фізично. Незрозумілі, тому що симптоми є, а хвороби немає.

Люди можуть думати, що у хвороби завжди є фізична причина, просто лікарі не можуть або не хочуть її шукати. Але між мозком і тілом є зв'язок: наприклад, деякі гормони можуть вироблятися мозком і впливати на тіло, а інші – вироблятися в тілі й впливати на мозок. На те, що відбувається з нашим тілом, впливають думки, емоції, стрес:

людина може почервоніти, коли соромно;

горло може стиснутися, виникне відчуття клубка в горлі, коли людина засмучена;

метелики в животі – теж приклад фізичної реакції на емоції.

Працює це і в іншу сторону: якщо людина довгий час живе в стресі, це може призвести до підвищеного тиску або серцевого нападу. Стрес взагалі погіршує будь-який біль.

Психосоматичні симптоми

Незрозумілими з медичної точки зору симптоми проявляються по-різному, це може бути:

головні болі;

помутніння в очах;

поколювання в руках і ногах;

біль в м'язах, суглобах, тілі;

прискорене серцебиття;

сильна втома і відчуття слабкості;

здуття живота, діарея, запор.

Ці симптоми можуть проявлятися під час сильного стресу, депресії та тривоги. Багато людей, які звертаються до лікаря з тривогою або депресією, говорять про фізичні симптоми. А ще вони можуть бути частиною маловивчених синдромів хронічної втоми, роздратованого кишківника, фіброміалгії.

Як вилікувати психосоматичні симптоми

Вилікувати ці симптоми можна. Ось що найчастіше використовують для цього:

Антидепресанти. Ці ліки використовують для лікування не тільки депресії, але і ще ряду захворювань, включаючи незрозумілі з медичної точки зору симптоми.

Когнітивно-поведінкова терапія. Цей різновид психотерапії допомагає керувати своїми симптомами, зрозуміти зв'язок між ними, почуттями й тривогами. Під час терапії люди можуть навчитися справлятися зі своїм станом.

Фізкультура і спорт. Вважається, що помірні фізичні вправи поліпшують настрій, допомагають керувати стресом і полегшують симптоми.