Психосоматика: почему симптомы есть, а болезни нет
У человека постоянно болит голова или в груди, а врачи говорят, что он здоров. Может показаться, что либо пациент обманывает, либо врачи не хотят искать причину. На самом деле человек действительно чувствует боль и действительно здоров.
На самом деле такое происходит не изредка, а часто: по одним данным, у 45% людей, которые обращаются к терапевтам в Великобритании, пишет NHS.
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Что такое психосоматика
Это называют непонятными с медицинской точки зрения симптомами – это когда психическое состояние человека проявляется физически. Непонятные, потому что симптомы есть, а болезни нет.
Люди могут думать, что у болезни всегда есть физическая причина, просто врачи не могут или не хотят ее искать. Но между мозгом и телом есть связь: например, некоторые гормоны могут вырабатываться мозгом и воздействовать на тело, а другие – вырабатываться в теле и влиять на мозг. На то, что происходит с нашим телом, влияют мысли, эмоции, стресс:
- человек может покраснеть, когда стыдно;
- горло может сжаться, возникнет ощущение кома в горле, когда человек расстроен;
- бабочки в животе – тоже пример физической реакции на эмоции.
Работает это и в другую сторону: если человек долгое время живет в стрессе, это может привести к повышенному давлению или сердечному приступу. Стресс вообще усугубляет любую боль.
Психосоматические симптомы
Непонятные с медицинской точки зрения симптомы проявляются по-разному, это могут быть:
- головные боли;
- помутнение в глазах;
- покалывание в руках и ногах;
- боль в мышцах, суставах, теле;
- учащенное сердцебиение;
- сильная усталость и чувство слабости;
- вздутие живота, диарея, запор.
Эти симптомы могут проявляться во время сильного стресса, депрессии и тревоги. Многие люди, которые обращаются к врачу с беспокойством или депрессией, говорят о физических симптомах. А еще они могут быть частью малоизученных синдромов хронической усталости, раздраженного кишечника, фибромиалгии.
Как вылечить психосоматические симптомы
Вылечить эти симптомы можно. Вот что чаще всего используют для этого:
Антидепрессанты. Эти лекарства используют для лечения не только депрессии, но и еще ряда заболеваний, включая непонятные с медицинской точки зрения симптомы.
Когнитивно-поведенческая терапия. Этот вид психотерапии помогает управлять своими симптомами, понять связь между ними, чувствами и тревогами. Во время терапии люди могут научиться справляться со своим состоянием.
Физкультура и спорт. Считается, что умеренные физические упражнения улучшают настроение, помогают управлять стрессом и облегчают симптомы.
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