У человека постоянно болит голова или в груди, а врачи говорят, что он здоров. Может показаться, что либо пациент обманывает, либо врачи не хотят искать причину. На самом деле человек действительно чувствует боль и действительно здоров.

На самом деле такое происходит не изредка, а часто: по одним данным, у 45% людей, которые обращаются к терапевтам в Великобритании, пишет NHS.

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Что такое психосоматика

Это называют непонятными с медицинской точки зрения симптомами – это когда психическое состояние человека проявляется физически. Непонятные, потому что симптомы есть, а болезни нет.

Люди могут думать, что у болезни всегда есть физическая причина, просто врачи не могут или не хотят ее искать. Но между мозгом и телом есть связь: например, некоторые гормоны могут вырабатываться мозгом и воздействовать на тело, а другие – вырабатываться в теле и влиять на мозг. На то, что происходит с нашим телом, влияют мысли, эмоции, стресс:

человек может покраснеть, когда стыдно;

горло может сжаться, возникнет ощущение кома в горле, когда человек расстроен;

бабочки в животе – тоже пример физической реакции на эмоции.

Работает это и в другую сторону: если человек долгое время живет в стрессе, это может привести к повышенному давлению или сердечному приступу. Стресс вообще усугубляет любую боль.

Психосоматические симптомы

Непонятные с медицинской точки зрения симптомы проявляются по-разному, это могут быть:

головные боли;

помутнение в глазах;

покалывание в руках и ногах;

боль в мышцах, суставах, теле;

учащенное сердцебиение;

сильная усталость и чувство слабости;

вздутие живота, диарея, запор.

Эти симптомы могут проявляться во время сильного стресса, депрессии и тревоги. Многие люди, которые обращаются к врачу с беспокойством или депрессией, говорят о физических симптомах. А еще они могут быть частью малоизученных синдромов хронической усталости, раздраженного кишечника, фибромиалгии.

Как вылечить психосоматические симптомы

Вылечить эти симптомы можно. Вот что чаще всего используют для этого:

Антидепрессанты. Эти лекарства используют для лечения не только депрессии, но и еще ряда заболеваний, включая непонятные с медицинской точки зрения симптомы.

Когнитивно-поведенческая терапия. Этот вид психотерапии помогает управлять своими симптомами, понять связь между ними, чувствами и тревогами. Во время терапии люди могут научиться справляться со своим состоянием.

Физкультура и спорт. Считается, что умеренные физические упражнения улучшают настроение, помогают управлять стрессом и облегчают симптомы.