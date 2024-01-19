Міжнародна група дослідників з Канади, Ірану, Швейцарії та Великобританії дійшла висновку, що люди з певними психічними порушеннями мають пропорційно різні довжини вказівного і безіменного пальців на руках.

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Вивчення минулих робіт дозволило встановити, що так званий пальцевий індекс (або 2D:4D ratio в англомовній літературі), тобто відношення довжини вказівного та безіменного пальців, може бути пов'язане з різними рисами поведінки та особистості.

Довжина пальців

Відомо, що на цей показник впливають рівні тестостерону та естрогену під час розвитку в утробі матері. Велика довжина безіменного пальця порівняно з вказівним виражається в низькому показнику 2D:4D, що говорить про високий рівень тестостерону до естрогену.

Наприклад, було встановлено, що низьке значення 2D:4D корелює з підвищеною конкурентоспроможністю у професійних спортсменів, високою стійкістю до стресів та проявами "темної тріади" (нарцисизм, макіавелізм та психопатія).

Нове дослідження

У новому дослідженні автори вирішили уточнити свої висновки, порівнявши пальцевий індекс у здорових людей та у піддослідних із трьома діагнозами: "розлад через вживання амфетаміну" (AUD), "антисоціальна психопатія" (ASPD) та їх комбінація (AUD + ASPD).

У дослідженні взяли участь 44 пацієнти психіатричного відділення госпіталю в іранському місті Керманшах, які страждали від одного зі згаданих розладів (25 осіб з AUD, 10 – з ASPD, дев'ять – з комбінацією діагнозів). Контрольну групу склали з 36 здорових добровольців без психічних симптомів.

Усіх учасників було детально проінформовано про цілі дослідження, для участі в якому було гарантовано анонімність. У рамках обстеження оцінювалися риси "темної тріади", нетерпимість до невизначеності та вразливий нарцисизм. Також у всіх піддослідних було здійснено сканування долоні правої руки для точного вимірювання довжини вказівного та безіменного пальців та розрахунку відношення 2D:4D.

Зовнішня риса психопатії

Аналіз даних виявив, що порівняно з контрольною групою у пацієнтів із розладами через вживання амфетаміну, антисоціальною психопатією та поєднаннями цих станів спостерігалося нижче значення 2D:4D. Тобто у них безіменні пальці були довшими за вказівні, особливо в підгрупі AUD + ASPD.

Крім того, серед учасників із психічними порушеннями низьке співвідношення 2D:4D корелювало з вираженими рисами "темної тріади". Крім цього, з'ясувалося, що у всіх групах пальцевий індекс у чоловіків був нижчим, ніж у жінок.

Ми були здивовані такою лінійною кореляцією між вираженими психопатологічними симптомами та низьким співвідношенням 2D:4D,

– заявив один з авторів дослідження, Серж Бранд.

Вчений припустив, що ще у внутрішньоутробному періоді на учасників з ознаками психопатології у дорослому житті, ймовірно, впливали вищі концентрації тестостерону та нижчі – естрогену.

Разом з тим Бранд попередив, що вкорочений вказівний і подовжений безіменний пальці не слід розглядати як вирок. Швидше, низьке співвідношенням 2D:4D і, отже, вищу дію тестостерону в пренатальний період, ймовірно, можуть сприяти певній моделі поведінки у дорослому житті, пояснив учений.