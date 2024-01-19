Международная группа исследователей из Канады, Ирана, Швейцарии и Великобритании пришла к выводу, что люди с определенными психическими нарушениями имеют пропорционально разные длины указательного и безымянного пальцев на руках.

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Изучение прошлых работ позволило установить, что так называемый пальцевый индекс (или 2D:4D ratio в англоязычной литературе), то есть отношение длины указательного и безымянного пальцев, может быть связано с разными чертами поведения и личности.

Длина пальцев

Известно, что на этот показатель влияют уровни тестостерона и эстрогена при развитии в утробе матери. Большая длина безымянного пальца по сравнению с указательным выражается в низком показателе 2D:4D, что говорит о высоком уровне тестостерона до эстрогена.

Например, было установлено, что низкое значение 2D:4D коррелирует с повышенной конкурентоспособностью у профессиональных спортсменов, высокой стойкостью к стрессам и проявлениями "темной триады" (нарциссизм, макиавелизм и психопатия).

Новое исследование

В новом исследовании авторы решили уточнить свои выводы, сравнив пальцевый индекс у здоровых людей и испытуемых с тремя диагнозами: "расстройство из-за употребления амфетамина" (AUD), "антисоциальная психопатия" (ASPD) и их комбинация (AUD + ASPD).

В исследовании приняли участие 44 пациента психиатрического отделения госпиталя в иранском городе Керманшах, страдавших одним из упомянутых расстройств (25 человек с AUD, 10 – с ASPD, девять – с комбинацией диагнозов). Контрольная группа была составлена из 36 здоровых добровольцев без психических симптомов.

Все участники были подробно проинформированы о целях исследования, для участия в котором была гарантирована анонимность. В рамках обследования оценивались черты "темной триады", нетерпимость к неопределенности и уязвимый нарциссизм. Также у всех испытуемых было произведено сканирование ладони правой руки для точного измерения длины указательного и безымянного пальцев и расчета отношения 2D:4D.

Внешняя черта психопатии

Анализ данных показал, что по сравнению с контрольной группой у пациентов с расстройствами из-за употребления амфетамина, антисоциальной психопатией и сочетаниями этих состояний наблюдалось ниже значения 2D:4D. То есть у них безымянные пальцы были длиннее указательных, особенно в подгруппе AUD+ASPD.

Кроме того, среди участников с психическими нарушениями низкое соотношение 2D:4D коррелировало с выраженными чертами "темной триады". Кроме того, выяснилось, что во всех группах пальцевый индекс у мужчин был ниже, чем у женщин.

Мы были удивлены такой линейной корреляцией между выраженными психопатологическими симптомами и низким соотношением 2D:4D,

– заявил один из авторов исследования, Серж Бранд.

Ученый предположил, что еще во внутриутробном периоде участников с признаками психопатологии во взрослой жизни, вероятно, влияли более высокие концентрации тестостерона и более низкие – эстрогена.

Вместе с тем Бранд предупредил, что укороченный указательный и удлиненный безымянный палеу не следует рассматривать как приговор. Скорее, низкое соотношением 2D:4D и, следовательно, более высокое действие тестостерона в пренатальный период, вероятно, может способствовать определенной модели поведения во взрослой жизни, пояснил ученый.