Медична спільнота визнає тютюнову залежність однією з головних загроз громадському здоров'ю. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, тютюн щорічно стає причиною смерті понад 8 мільйонів людей, включаючи 1,3 мільйона людей з пасивним курінням.

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Нове дослідження курців

Розуміння особистісних та психологічних факторів, що сприяють формуванню тютюнової залежності, має ключове значення для створення ефективних стратегій боротьби з курінням.

Аналіз охопив 9918 учасників, які пройшли оцінку особистісних якостей за п'яти факторною моделлю (Big Five) і вказали на наявність чи відсутність тютюнової залежності. У результаті вибірка складалася з 5480 некурців і 4438 курців, при цьому враховувалася форма споживання тютюну.

Психологічний портрет курців

Розглянувши дані, фахівці виявили, що куріння корелювало з нижчими балами в пунктах тестів, що характеризують сумлінність (або свідомість) та приязність (поступливість, здатність дійти згоди). Також курцям виявилася властива більш виражена екстравертованість порівняно з некурцями.

Зменшена поступливість може вказувати на схильність до протистояння та бунтарства, що допомагає зрозуміти, чому курці продовжують свою звичку, попри суспільне несхвалення.

Високі показники екстраверсії, ймовірно, пов'язані із соціальними аспектами куріння, що може бути приводом для спілкування. Курці сигар часто демонструють менший невротизм і більшу відкритість до нових вражень, ніж любителі сигарет та некурці.

Автори роботи пропонують подальше вивчення виявлених тенденцій серед молодших вікових груп, що може сприяти розробці цільових профілактичних методик, що враховують особистісні особливості. Також доцільно включити у дослідження сучасні способи споживання тютюну, такі як електронні сигарети, які не розглядалися у цьому дослідженні.