Від чого залежить зріст людини

Зріст людини залежить від взаємодії між генетикою та факторами навколишнього середовища, такими як здоров’я плоду, харчування в дитинстві, вплив хвороб, а також епігенетичні фактори навколишнього середовища, які можуть охоплювати попередні покоління.

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Хоча генетика може впливати, наскільки високою може стати людина, середовище, в якому вона народилася, відіграє значну роль у тому, наскільки реалізується генетичний потенціал росту.

У минулих дослідженнях зріст людей пов’язували з факторами навколишнього середовища. Зріст людини різко зменшився під час переходу від мисливців-збирачів до сільськогосподарських суспільств. Якщо використовували історичні факти, щоб зняти фільм про Троянську війну, потрібно було б найняти акторів-чоловіків зростом до 169 сантиметрів. З того часу людський зріст повільно зростав, час від часу він міг зменшуватись в період війн, голоду, зміни клімату та впливу чуми.

Зріст людини не зазнав значних змін

У новому дослідженні вчені з Міланського університету проаналізували 549 останків чоловіків та жінок із тринадцяти різних місць Мілану. Кістки були віднесені до одного з п'яти історичних періодів: римської доби (IV століття н.е.), раннього середньовіччя (VI-X століття н.е.), пізнього середньовіччя (XI – XV століття н.е.), Нового часу (XVI – XVIII століття н.е.) та сучасній епосі (XIX – XX століття нашої ери).

У кожній групі оцінювали останки близько 100 людей. Зріст жінок коливався від 143,5 до 177,6 сантиметра. Середній показник вийшов приблизно 157,8 сантиметра. Зріст чоловіків варіювався від 152,0 до 195,4 сантиметра, в середньому 168,5 сантиметрів.

Порівнявши історичні періоди, вчені не знайшли істотних змін у зросту людей. Автори дослідження припускають, що міське життя в Мілані протягом тисячоліть забезпечувало стабільне середовище для його мешканців.