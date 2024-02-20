Після втрати частини свого тіла, багато людей відчувають розгубленість і не впевнені, як далі жити. Через це уряд робить все можливе, щоб у такі моменти вони або їхні родичі знали куди звертатися за допомогою. Більше того – щоб вони могли адаптуватися до нових життєвих обставин, використовуючи протези та інші реабілітаційні засоби.

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Процес відновлення після ампутації – складний і тривалий. Він залучає багатьох спеціалістів: медичних працівників, реабілітаційних терапевтів, хірургів та соціальних працівників.

Перший етап: Ампутація

Спочатку, всі пацієнти проходять через хірургічне втручання. Після цього, якщо немає додаткових ускладнень, починається стадія відновлення. На цій стадії, медична допомога поєднується з реабілітаційним процесом, який відомий як гостра фаза.

Головна мета цієї фази – запобігати виникненню ускладнень, таких як пневмонія, пролежні або тромбози. Рубці загоюються і шви знімають з ампутованої частини тіла. Ключові фактори на цьому етапі – регулярний режим дня і правильне харчування. Пацієнт постійно перебуває під медичним наглядом.

Другий етап: Загоєння

Після втрати кінцівки спостерігається сильний набряк і місці ампутації та прилеглих тканин. Це звична реакція організму на хірургічне втручання.

На цьому етапі починається профілактика контрактур (обмеження рухливості в суглобі) та проводиться антинабрякова терапія, яка дає результат протягом кількох тижнів.

Третій етап: Підготовка до протезування

Як тільки рубці загоюються, починається підготовчий етап до протезування. Цей етап включає роботу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка складається з різних спеціалістів. Цей процес містить три ключові складові:

фізичні вправи для збереження амплітуди рухів у суглобах;

проведення компресійної терапії (обгортання еластичним бинтом або використання компресійних гольфів);

масаж рубців, гігієна місця ампутації та контроль фантомного болю.

Адекватна компресія покращує циркуляцію крові, зменшує біль і скорочує час адаптації до протеза. Одночасно відбувається відновлення моторної діяльності ампутованої кінцівки. Список вправ визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка також контролює реабілітаційний процес і моніторинг ефективності втручань.

Також під час підготовки до протезування, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або соціальний працівник повинні надати пацієнту повну інформацію про всіх виробників допоміжних засобів реабілітації та необхідні документи для отримання протеза.

Вибір підприємства — за пацієнтом. Перелік протезних підприємств можна знайти на сайті Мінсоцполітики або на дашборді за посиланням.

Четвертий етап: Протезування

Важливим етапом у процесі отримання протеза є формування відповідного висновку. Це може бути зроблено медичною комісією, мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК) або фахівцями медично-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Цей документ обов'язково повинен враховувати всі особливості та потреби пацієнта, з вказівкою характеристик засобу реабілітації.

Для подачі документів на отримання протеза можна звернутися до соціального працівника в лікарні, Центру надання адміністративних послуг або територіального управління Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Також можна подати документи через електронний кабінет Централізованого банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики.

Пʼятий етап: Реабілітація після протезування

Як тільки протез виготовлено, настає етап реабілітації та адаптації до протеза. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до якої тепер входить протезист, допомагає пацієнту освоїти використання протеза, відновлює моторну активність і допомагає звикнути до протеза.

Важливо пам'ятати! Протезування в Україні – безкоштовне. Держава гарантує встановлення якісних протезів, покриває їхнє обслуговування і, при необхідності, ремонт. Для отримання якісного протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності. Якісний безкоштовний протез мають право отримати всі громадяни України.