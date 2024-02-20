После потери части своего тела, многие люди чувствуют растерянность и не уверены, как дальше жить. Поэтому правительство делает все возможное, чтобы в такие моменты они или их родственники знали куда обращаться за помощью. Более того – чтобы они могли адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, используя протезы и другие реабилитационные средства.
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Процесс восстановления после ампутации – сложный и длительный. Он привлекает многих специалистов: медицинских работников, реабилитационных терапевтов, хирургов и социальных работников.
Первый этап: Ампутация
Сначала, все пациенты проходят через хирургическое вмешательство. После этого, если нет дополнительных осложнений, начинается стадия восстановления. На этой стадии, медицинская помощь сочетается с реабилитационным процессом, который известен как острая фаза.
Главная цель этой фазы – предотвращать возникновение осложнений, таких как пневмония, пролежни или тромбозы. Рубцы заживают и швы снимают с ампутированной части тела. Ключевые факторы на этом этапе – регулярный режим дня и правильное питание. Пациент постоянно находится под медицинским наблюдением.
Второй этап: Заживление
После потери конечности наблюдается сильный отек и месте ампутации и прилегающих тканей. Это привычная реакция организма на хирургическое вмешательство.
На этом этапе начинается профилактика контрактур (ограничение подвижности в суставе) и проводится антиотечная терапия, которая дает результат в течение нескольких недель.
Третий этап: Подготовка к протезированию
Как только рубцы заживают, начинается подготовительный этап к протезированию. Этот этап включает работу мультидисциплинарной реабилитационной команды, которая состоит из разных специалистов. Этот процесс включает три ключевые составляющие:
- физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах;
- проведение компрессионной терапии (обертывание эластичным бинтом или использование компрессионных гольфов);
- массаж рубцов, гигиена места ампутации и контроль фантомной боли.
Адекватная компрессия улучшает циркуляцию крови, уменьшает боль и сокращает время адаптации к протезу. Одновременно происходит восстановление моторной деятельности ампутированной конечности. Список упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая также контролирует реабилитационный процесс и мониторинг эффективности вмешательств.
Также при подготовке к протезированию, врач физической и реабилитационной медицины или социальный работник должны предоставить пациенту полную информацию обо всех производителях вспомогательных средств реабилитации и необходимые документы для получения протеза.
Выбор предприятия - за пациентом. Перечень протезных предприятий можно найти на сайте Минсоцполитики или на дашборде по ссылке.
Четвертый этап: Протезирование
Важным этапом в процессе получения протеза является формирование соответствующего заключения. Это может быть сделано медицинской комиссией, мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) или специалистами медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Этот документ обязательно должен учитывать все особенности и потребности пациента, с указанием характеристик средства реабилитации.
Для подачи документов на получение протеза можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центра предоставления административных услуг или территориального управления Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
Также можно подать документы через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Министерства социальной политики.
Пятый этап: Реабилитация после протезирования
Как только протез изготовлен, наступает этап реабилитации и адаптации к протезу. Мультидисциплинарная реабилитационная команда, в которую теперь входит протезист, помогает пациенту освоить использование протеза, восстанавливает моторную активность и помогает привыкнуть к протезу.
Важно помнить! Протезирование в Украине – бесплатное. Государство гарантирует установку качественных протезов, покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Для получения качественного протеза не нужно ждать установления инвалидности. Качественный бесплатный протез имеют право получить все граждане Украины.