Відомо, що солодка, жирна та солона їжа діє на людину як наркотик. У мозку активуються ті самі зони задоволення, і люди на якийсь час забувають про шкоду для здоров'ю. Однак чим більше цукру, жиру та солі ми вживаємо, тим сильніше до них тягне і тим складніше відмовитись від шкідливих продуктів.

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Проте вихід із замкнутого кола є. Дослідники з Університету штату Пенсільванія (США) показали, як зробити улюблену їжу кориснішою. Секрет – у травах та спеціях. Вони дозволять скоротити використання шкідливих жирів, цукру та солі, зберігши при цьому смак страв.

Для експерименту обрали десять улюблених страв американців. До списку увійшли рулет м'ясний, пиріг з куркою, макарони з сиром, шоколадні тістечка (брауні); курча у вершковому соусі, м'ясо в гострому соусі чилі, яблучний пиріг, макарони з м'ясним соусом, тако з м'ясом та піцу.

Спільно з кулінарними експертами вчені розробили три варіанти рецептів. Перший – класичний, зі звичайним вмістом жирів, цукру та солі. У другому, кориснішому для здоров'я, скоротили кількість шкідливих інгредієнтів. За таким же принципом склали третю версію рецептів, але доповнили її травами та спеціями, такими як часниковий порошок, мелене насіння гірчиці, каєнський перець, кмин, розмарин, чебрець, кориця та екстракт ванілі.

Для прикладу, оригінальний рецепт курчати у вершковому соусі передбачав 107 г вершкового масла, 22 г солі та 931 г цільного молока. У другому варіанті використовували 71 грам рослинної олії, 488 грамів знежиреного молока, стільки ж молока, що згущує без цукру і дев'ять грамів солі. У третій рецепт додали цибулевий та часниковий порошок, насіння гірчиці, чорний перець, петрушку та зелень кропу.

Потім вчені провели сліпу дегустацію. Добровольці оцінювали смак трьох варіантів приготування по черзі. Кожну зі страв куштували від 85 до 107 осіб. Наприкінці вони оцінили їжу.

Спеції покращують смак їжі

Дегустація показала, що у семи стравах із десяти корисніші варіанти з травами та спеціями сподобалися випробуваним такою ж мірою чи більше, ніж приготовані традиційно. Приблизно однакові з оригінальними рецептами бали отримали приправлені "здорові" версії яблучного пирога, макарони з м'ясним соусом, м'яса в соусі чилі та м'ясного рулету.

Більш того, третій варіант рецепта курчати у сирному соусі та брауні зі зниженою кількістю цукру та солі та доданим екстрактом ванілі учасники експерименту оцінили набагато вище, ніж приготовані традиційно.

Щоправда, у випадку з піцою, макаронами з сиром та пирогом з куркою перемогу все ж таки здобули класичні, більш шкідливі для здоров'я, версії страв.