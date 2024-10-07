З попередніх досліджень відомо, що регулярна фізична підготовка позитивно впливає на фізичний та психічний стан, зменшуючи ризик розвитку серйозних захворювань. Періодичне обмеження в їжі також може бути корисним.

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Пігулка замість вправ та дієти

Професори з Орхуського університету в Данії помітили, що не кожен може дотримуватися дієти або регулярно займатися спортом через спосіб життя або медичні обмеження. Щоб обійти ці перешкоди, вони розробили молекулу, яка впливає на метаболізм, як 10 кілометрів швидкого бігу натщесерце. Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Фізичні навантаження та голод зміцнюють серце та зменшують вміст жирів у крові внаслідок підвищення рівня лактату та кетонів, які служать "паливом" для клітин. Це призводить до збільшення вироблення гормону, що пригнічує апетит, і знижує рівень вільних жирних кислот у крові, що, своєю чергою, знижує ризик метаболічного синдрому, як зазначають дослідники.

Хоча лактат та кетони є в природі, їх не можна споживати в достатній кількості, уникаючи вироблення небажаних продуктів – кислоти та солі.

Осінь часто приносить із собою апатію та поганий настрій. Проте підтримка оптимального рівня вітаміну D допоможе залишатися енергійними й позитивними навіть у найпохмуріші дні. З Вітагама D₃ кожен день стане сонячним!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Як діє нова молекула

Нова молекула під назвою LaKe показала в експериментах на мишах, що може штучно регулювати рівень лактату та кетони без шкоди для здоров'я. Якщо клінічні випробування у людей, запущених вченими з Оркуса, будуть успішними, цей зв’язок може перетворитися на нову дієтичну добавку.

Вчені підкреслюють, що ліки на основі LaKe дозволять людям, які з різних причин не можуть обмежувати себе в їжі або робити регулярні фізичні вправи, підтримують нормальний стан тіла. Крім того, молекула може допомогти усунути проблеми з концентрацією, наприклад, у пацієнтів із хворобою Паркінсона та деменцією, які часто мають низький рівень енергії в мозку, що заважає йому нормально функціювати.