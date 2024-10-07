Нове лікування аутоімунних захворювань

Троє китайців стали першопрохідцями у лікуванні аутоімунних хвороб з використанням сконструйованих імунних клітин, створених з клітин донора, а не з клітин їхнього організму. Цей успіх ознаменовує собою важливий крок до можливості масштабного виробництва таких лікувальних підходів, пише Cell.

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Один з пацієнтів, 57-річний містер Гун з Шанхаю, страждає на системний склероз, захворювання, що вражає сполучні тканини та може викликати потовщення шкіри та пошкодження внутрішніх органів. Він повідомив, що вже через три дні після початку терапії він зміг рухати пальцями та відкривати рот. Через два тижні він повернувся до офісної роботи, відчуваючи суттєве покращення свого стану.

Як діють модифіковані донорські клітини

Нові (CAR) T-клітини, використані в терапії, раніше показали свою ефективність у лікуванні раку крові в США, де схвалено кілька таких препаратів. Вони також мають потенціал для лікування аутоімунних захворювань, включаючи вовчак і розсіяний склероз, де імунні клітини атакують власні тканини організму. Проте така терапія традиційно базувалася на використанні власних імунних клітин пацієнта, що робило її дорогою і складною у виконанні.

Саме тому дослідники почали розробляти CAR T-терапії, засновані на донорських імунних клітинах, що в майбутньому може дозволити фармацевтичним компаніям масштабувати виробництво і знизити витрати та часові рамки виробництва. Замість індивідуального підходу, можливо стане виробляти терапію для сотень людей на основі клітин одного донора.

Дослідження під керівництвом Сюй Хуцзи, ревматолога з Військово-морського медичного університету в Шанхаї, стало першим, де були опубліковані дані про лікування аутоімунних захворювань. Після більш ніж шести місяців після терапії, пацієнти залишаються у стабільному стані ремісії. Ще двадцять осіб пройшли лікування за модифікованою методикою, результати якої в основному виявилися успішними.