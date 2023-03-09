Що відомо про рак кісток

Раком кісток називають групу злоякісних пухлин, яка вражає кістки пацієнта, при цьому первинний рак (той, що виник саме в кістках, а не став результатом метастазування пухлин в інших тканинах), зустрічається відносно рідко і виявляється в основному у дітей. Щороку реєструють близько 52 тисяч нових випадків цього захворювання.

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На жаль, досі засоби його лікування дуже обмежені: переважно застосовуються хіміо- та радіотерапія, а також хірургічні втручання аж до ампутації. Попри все це, п'ятирічна виживання у хворих з раком кісток складає всього 42%, в основному через бурхливе прогресування пухлини і великих гематогенних метастазів, що в першу чергу вражають легені та головний мозок.

Новий метод лікування раку кісток

Новий спосіб лікування запропонували дослідники з Університету Східної Англії: розроблений ними препарат CADD522 заблокував роботу гена RUNX2, пов'язаного з поширенням ракових метастазів, і на 50% підвищив виживання у лабораторних мишей, яким імплантували рак кісток людини.

На відміну від традиційних способів лікування типу хімієтерапії, новий препарат має менш руйнівний вплив на організм і не викликає токсичних побічних ефектів – випадання волосся або проблем із травленням. Також робота гена RUNX2 не потрібна нормальним клітинам, які ще не перетворилися на ракові, тому приймання CADD522 здоровою людиною пройде без особливих наслідків для організму.

CADD522 довів свою ефективність при лікуванні всіх основних типів первинного раку кісток і тепер проходить офіційну токсикологічну оцінку, перш ніж команда збере всі дані та звернеться за схваленням клінічних випробувань на людях.