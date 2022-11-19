Печінка – це орган, який найкраще регенерується. Навіть якщо у донора видаляють дві третини печінки, згодом вона відновлює свій нормальний розмір. Однак через цироз та інші ушкодження вона втрачає таку здатність. Можливо, у майбутньому медики зможуть "перезапускати" регенерацію печінки, а допоможуть у цьому броненосці та бактерії Mycobacterium leprae, які викликають проказу.

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Нове дослідження відновлення печінки

Ці мікобактерії вражають не лише шкіру, а й очі, печінку, нервову систему. Ще раніше вчені з Единбурзького університету показали, що вони можуть заражати шванівські клітини, які допомагають роботі нейронам. Під цим впливом у них запускаються сигнальні шляхи, які повертають їх у молодший стан.

Однак ці досліди проводили на культурах клітин, але тепер науковці провели досліди на тваринах. Провести експерименти вдалося, використовуючи броненосців, які нерідко є переносниками прокази. Досліди показали, що зараження мікобактеріями викликає збільшення печінки цих тварин, причому орган зберігає здоровий вигляд та стан тканин. Це підтвердив і біохімічний аналіз ферментів, які виробляє печінку.

Проказа стимулює відновлення печінки

Команда вчених порівняла активність генів у клітинах печінки у здорових та заражених проказою броненосців. Робота показала, що гепатоцити (клітини печінки), як і шванівські клітини, під впливом бактерій перероджувалися. Якщо вчені з'ясують секрети мікобактерій, їх можна використовувати для створення нових ліків, які дозволять регенерувати печінку навіть при тяжкому ураженні.