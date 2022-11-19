Печень – это наиболее регенерируемый орган. Даже если у донора удаляют две трети печени, потом она восстанавливает свой нормальный размер. Однако из-за цирроза и других повреждений она теряет такую способность. Возможно, в будущем медики смогут "перезапускать" регенерацию печени, а помогут в этом броненосцы и бактерии Mycobacterium leprae, вызывающие проказу.

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Новое исследование восстановления печени

Эти микобактерии поражают не только кожу, но глаза, печень, нервную систему. Еще раньше ученые из Эдинбургского университета показали, что они могут заражать швановские клетки, помогающие работе нейронов. Под этим влиянием в них запускаются сигнальные пути, возвращающие его в младшее состояние.

Однако эти опыты проводились на культурах клеток, но теперь ученые провели опыты на животных. Провести эксперименты удалось, используя броненосцев, нередко являющихся переносчиками проказы. Опыты показали, что заражение микобактериями вызывает увеличение печени животных, причем орган сохраняет здоровый вид и состояние тканей. Это подтвердил и биохимический анализ ферментов, производящих печень.

Проказа стимулирует восстановление печени

Команда ученых сравнила активность генов в клетках печени у здоровых и зараженных проказой броненосцев. Работа показала, что гепатоциты (клетки печени), как и швановские клетки, под воздействием бактерий перерождались. Если ученые выяснят секреты микобактерий, их можно использовать для создания нового лекарства, которое позволит регенерировать печень даже при тяжелом поражении.