У цьому матеріалі 24 Канал пояснить, як уникнути проблем зі сторони серця та завчасно зрозуміти, що пора перейти до профілактики захворювань.
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Підступність серцево-судинних захворювань у тому, що їх важко помітити та вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою. Близько половини людей, які раптово померли від ішемічної хвороби серця (ІХС), не мали симптомів. При цьому ІХС та інсульт — найчастіші причини смертей у світі вже протягом 15 років. У 2019 році від них померло понад 15 мільйонів людей віком від 30 до 69 років.
Саме тому розвинені країни (США, Австралія, Великобританія, Канада, Сінгапур та інші) приділяють особливе місце профілактиці серцево-судинних захворювань, регулярно випускають та оновлюють рекомендації зі скринінгу ризику розвитку цих хвороб. У більшості з них радять розпочинати обстеження дорослих людей якомога раніше, бажано – з 20 років.
Тож сьогодні ми детально розглянемо, що і коли треба перевіряти, можливо, це зможе переконати вас слідкувати за своїм здоров'ям, задуматися про своєчасне обстеження та корекцію способу життя.
Тиск
У США лікарі рекомендують чоловікам і жінкам від 40 до 64 років перевіряти кров'яний тиск кожні два роки. Якщо верхнє значення (систолічний тиск) становить від 120 до 139 мм рт. ст. або нижнє значення (діастолічний тиск) становить від 80 до 89 мм рт. ст., його треба перевіряти щороку.
Якщо верхнє значення 130 або більше, а нижнє 80 або більше, потрібно поговорити про це з лікарем. При діабеті, хворобах серця, проблемах з нирками або деяких інших станах може знадобитися перевіряти артеріальний тиск частіше, але точно не рідше одного разу на рік.
Високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", тому що його важко відчути. Єдиний спосіб переконатися, що все гаразд – регулярно виміряти його.
Вимірювання тиску / Фото Unsplash
Рівень холестерину
Холестерин – це воскоподібна речовина, яка виробляється печінкою або міститься в певних продуктах. Печінка виробляє достатню кількість для задоволення потреб організму (холестерин потрібен для будівництва клітин, вироблення вітаміну D, гормонів і жовчних кислот), але часто ми отримуємо занадто багато холестерину з їжі. Додатковий холестерин може накопичуватись у стінках артерій, у тому числі серцевих. Це призводить до звуження артерій і зменшує приплив крові до серця, мозку, нирок та інших частин тіла та підвищує ймовірність ІХС та інфаркту та інсульту.
"Поганий" холестерин (ліпопротеїн низької щільності) становлять більшу частину холестерину в організмі. Високий його рівень підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. "Хороший" холестерин (ліпопротеїн високої щільності) поглинає холестерин і переносить його назад у печінку. Потім печінка виводить його з організму.
Рекомендований вік для початку скринінгу холестерину – 35 років для чоловіків без факторів ризику ішемічної хвороби серця (для жінок – 45 років). Після початку тестів на холестерин його рівень потрібно перевіряти кожні 5 років. При зміні способу життя (у тому числі збільшення ваги) рекомендують повторити тестування швидше. При високому рівні холестерину, діабеті, серцевих захворювань, проблем із нирками або деяких інших захворюваннях може знадобитися частіше обстеження.
Рівень цукру
Організму потрібна глюкоза (цукор) для отримання енергії. Інсулін – це гормон, який виробляє підшлункова залоза, він допомагає переміщати глюкозу з їжі, яку ви їсте, до клітин тіла для отримання енергії. Якщо у вас діабет, тіло не виробляє достатню кількість інсуліну, або не може використовувати свій власний інсулін, або те й інше. Аналіз на цукор покаже, що з інсуліном щось не так.
Контроль рівня цукру в крові / Фото Unsplash
Скринінг на діабет потрібно проходити кожні три роки після 44 років. При надмірній вазі (коли індекс маси тіла перевищує 25) потрібно порадитися з лікарем щодо того, щоб почати скринінг раніше. Якщо кров'яний тиск вищий за 130/80 мм рт. ст. або є інші фактори ризику діабету, лікар перевірить рівень цукру в крові.
Нирки
Австралійські лікарі рекомендують ще перевірятися на хронічну хворобу нирок (ХХН), оскільки цей стан пов'язаний із максимально високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Вони пропонують робити скринінг усім після 30 років кожні два роки, а тим, хто має фактори ризику ХХН, – щороку.
Як зменшити ризик хвороб серця та судин
Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ) є основним завданням сучасної кардіології, що призводить до зниження захворюваності та смертності, а також збільшення середньої тривалості життя. Однак основна користь профілактичних заходів за даними досліджень полягає в доведенні ефективності модифікації способу життя (відмова від куріння, дієта, фізичні вправи), лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ), гіперліпідемії та цукрового діабету, а також використання профілактичної медикаментозної терапії. Дані заходи доведено знижують ризик серцево-судинної захворюваності та смертності.
Шанси підчепити хворобу серця та проблеми з судинами вище у людей, які курять, у людей із зайвою вагою, а також у тих, чиї найближчі родичі померли від інфаркту (чоловіки віком до 55 років, жінки віком до 65 років). Також проблема актуальна для тих, хто мало рухається (малорухливий спосіб життя може скоротити тривалість на 4 – 7 років залежно від ваги) та неправильно харчується.
Ось кілька порад, які допоможуть вам зменшити ризик серцево-судинних захворювань:
- Перестаньте курити. Способів кинути багато, комусь буде достатньо ухвалити тверде рішення більше не купувати сигарети. А комусь знадобиться допомога лікаря.
- Рухайтесь. Щонайменше 150 хвилин на тиждень помірної активності. Якщо просто ходите, тоді рухатися потрібно вдвічі більше: 300 хвилин на тиждень. Але найголовніше – постарайтеся менше сидіти або хоча б вставайте зі стільця кожні пів години.
- Харчуйтесь нормально. Важливо, щоб половину добового раціону займали овочі чи фрукти, а солі та цукру було менше.
Крім цього ви можете спробувати звернутись за допомогою до фармацевтичних препаратів. Один з них – Неокардил. Застосування комбінованого препарату Неокардил на основі стандартизованих рослинних екстрактів з антиоксидантними та антигіпоксантними властивостями виправдано як для профілактики серцево-судинної патології, так і як допоміжний засіб для хворих, що вже знаходяться під наглядом кардіолога. Неокардил володіє кардіотонічною, антиаритмічною, гіпотензивною дією, а також значно підвищує ефективність лікування пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику. Застосовувати його радять по 1 капсулі 2 рази на добу.
Неокардил – препарат для природного захисту серця, мозку і судин / Фото neocardil.com
Екстракт глоду, гінкго білоба і пуерарії, які містяться у препараті, усувають порушення периферичного кровообігу, покращують кровотік і, відповідно, знижують ризики хвороб серця.
Отже, для перевірки серця перелік аналізів виглядає досить просто. Виміряти тиск, здати кров та сечу. І робити це потрібно навіть не щороку. Впораєтеся?