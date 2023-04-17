У цьому матеріалі 24 Канал пояснить, як уникнути проблем зі сторони серця та завчасно зрозуміти, що пора перейти до профілактики захворювань.

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Підступність серцево-судинних захворювань у тому, що їх важко помітити та вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою. Близько половини людей, які раптово померли від ішемічної хвороби серця (ІХС), не мали симптомів. При цьому ІХС та інсульт — найчастіші причини смертей у світі вже протягом 15 років. У 2019 році від них померло понад 15 мільйонів людей віком від 30 до 69 років.

Саме тому розвинені країни (США, Австралія, Великобританія, Канада, Сінгапур та інші) приділяють особливе місце профілактиці серцево-судинних захворювань, регулярно випускають та оновлюють рекомендації зі скринінгу ризику розвитку цих хвороб. У більшості з них радять розпочинати обстеження дорослих людей якомога раніше, бажано – з 20 років.

Тож сьогодні ми детально розглянемо, що і коли треба перевіряти, можливо, це зможе переконати вас слідкувати за своїм здоров'ям, задуматися про своєчасне обстеження та корекцію способу життя.

Тиск

У США лікарі рекомендують чоловікам і жінкам від 40 до 64 років перевіряти кров'яний тиск кожні два роки. Якщо верхнє значення (систолічний тиск) становить від 120 до 139 мм рт. ст. або нижнє значення (діастолічний тиск) становить від 80 до 89 мм рт. ст., його треба перевіряти щороку.

Якщо верхнє значення 130 або більше, а нижнє 80 або більше, потрібно поговорити про це з лікарем. При діабеті, хворобах серця, проблемах з нирками або деяких інших станах може знадобитися перевіряти артеріальний тиск частіше, але точно не рідше одного разу на рік.

Високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", тому що його важко відчути. Єдиний спосіб переконатися, що все гаразд – регулярно виміряти його.

Зниження артеріального тиску систоли на 10 мм рт. ст. за допомогою ліків може запобігти 41% інсультів та 22% випадків ІХС.

Вимірювання тиску / Фото Unsplash

Рівень холестерину

Холестерин – це воскоподібна речовина, яка виробляється печінкою або міститься в певних продуктах. Печінка виробляє достатню кількість для задоволення потреб організму (холестерин потрібен для будівництва клітин, вироблення вітаміну D, гормонів і жовчних кислот), але часто ми отримуємо занадто багато холестерину з їжі. Додатковий холестерин може накопичуватись у стінках артерій, у тому числі серцевих. Це призводить до звуження артерій і зменшує приплив крові до серця, мозку, нирок та інших частин тіла та підвищує ймовірність ІХС та інфаркту та інсульту.

"Поганий" холестерин (ліпопротеїн низької щільності) становлять більшу частину холестерину в організмі. Високий його рівень підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. "Хороший" холестерин (ліпопротеїн високої щільності) поглинає холестерин і переносить його назад у печінку. Потім печінка виводить його з організму.

Рекомендований вік для початку скринінгу холестерину – 35 років для чоловіків без факторів ризику ішемічної хвороби серця (для жінок – 45 років). Після початку тестів на холестерин його рівень потрібно перевіряти кожні 5 років. При зміні способу життя (у тому числі збільшення ваги) рекомендують повторити тестування швидше. При високому рівні холестерину, діабеті, серцевих захворювань, проблем із нирками або деяких інших захворюваннях може знадобитися частіше обстеження.

Зазвичай немає жодних ознак того, що у вас підвищений рівень холестерину. Єдиний спосіб дізнатися про це – здати аналіз.

Рівень цукру

Організму потрібна глюкоза (цукор) для отримання енергії. Інсулін – це гормон, який виробляє підшлункова залоза, він допомагає переміщати глюкозу з їжі, яку ви їсте, до клітин тіла для отримання енергії. Якщо у вас діабет, тіло не виробляє достатню кількість інсуліну, або не може використовувати свій власний інсулін, або те й інше. Аналіз на цукор покаже, що з інсуліном щось не так.

Контроль рівня цукру в крові / Фото Unsplash