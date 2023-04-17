В этом материале 24 Канал объяснит, как избежать проблем со стороны сердца и заранее понять, что пора перейти к профилактике заболеваний.

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Коварство сердечно-сосудистых заболеваний в том, что их трудно заметить и обратиться за квалифицированной помощью. Около половины людей, внезапно умерших от ишемической болезни сердца (ИБС), не имели симптомов. При этом ИБС и инсульт — самые частые причины смертей в мире уже 15 лет. В 2019 году от них умерли более 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет.

Поэтому развитые страны (США, Австралия, Великобритания, Канада, Сингапур и другие) уделяют особое место профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, регулярно выпускают и обновляют рекомендации по скринингу риска развития этих болезней. В большинстве из них советуют приступать к обследованию взрослых людей как можно раньше, желательно – с 20 лет.

Сегодня мы подробно рассмотрим, что и когда нужно проверять, возможно, это сможет убедить вас следить за своим здоровьем, задуматься о своевременном обследовании и коррекции образа жизни.

Давление

В США врачи рекомендуют мужчинам и женщинам от 40 до 64 лет проверять кровяное давление каждые два года. Если верхнее значение (систолическое давление) составляет от 120 до 139 мм рт. ст. или нижнее значение (диастолическое давление) составляет от 80 до 89 мм рт. ст., его нужно проверять каждый год.

Если верхнее значение 130 или больше, а нижнее 80 или больше, нужно поговорить с врачом. При диабете, болезнях сердца, проблемах с почками или некоторых других состояниях может потребоваться проверять АД чаще, но точно не реже одного раза в год.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что его трудно ощутить. Единственный способ убедиться, что все хорошо – регулярно измерить его.

Снижение артериального давления систолы на 10 мм рт. ст. с помощью лекарства может предотвратить 41% инсультов и 22% случаев ИБС.

Измерение давления / Фото Unsplash

Уровень холестерина

Холестерин – это восковидное вещество, которое производится печенью или содержится в определенных продуктах. Печень производит достаточное количество для удовлетворения потребностей организма (холестерин требуется для строительства клеток, выработки витамина D, гормонов и желчных кислот), но часто мы получаем слишком много холестерина из пищи. Дополнительный холестерин может накапливаться в стенках артерий, включая сердечные. Это приводит к сужению артерий и уменьшает приток крови к сердцу, мозгу, почкам и другим частям тела и повышает вероятность ИБС и инфаркта и инсульта.

"Плохой" холестерин (липопротеин низкой плотности) составляют большую часть холестерина в организме. Высокий уровень повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Хороший холестерин (липопротеин высокой плотности) поглощает холестерин и переносит его обратно в печень. Затем печень выводит его из организма.

Рекомендуемый возраст для начала скрининга холестерина – 35 лет для мужчин без факторов риска ишемической болезни сердца (для женщин – 45 лет). После начала тестов на холестерин его уровень следует проверять каждые 5 лет. При изменении образа жизни (в том числе увеличения веса) рекомендуют повторить тестирование побыстрее. При высоком уровне холестерина, диабете, сердечных заболеваний, проблем с почками или других заболеваниях может потребоваться чаще обследование.

Обычно нет никаких признаков того, что у вас повышен уровень холестерина. Единственный способ узнать это – сдать анализ.

Уровень сахара

Организму нужна глюкоза (сахар) для получения энергии. Инсулин – это гормон, который производит поджелудочная железа, он помогает перемещать глюкозу из пищи, которую вы едите, в клетки тела для получения энергии. Если у вас диабет, тело не производит достаточное количество инсулина или не может использовать свой собственный инсулин, или то и другое. Анализ на сахар покажет, что с инсулином что-то не так.

Контроль уровня сахара в крови / Фото Unsplash