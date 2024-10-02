Зокрема про це свідчать результати дослідження, результати якого опубліковані у журналі Nutrients.

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Як поліфеноли допомагають нашому здоров'ю

Результати дослідження показують, що поліфеноли корисні завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Вчені пишуть, що вони зміцнюють імунну функцію, покращують обмін речовин, здоров'я кишківника та когнітивні функції, знижуючи ризик раку, нейродегенеративних захворювань і хвороб серця.

Поліфеноли можуть буквально продовжити життя, уповільнюючи старіння, оскільки покращують здоров'я мітохондрій та зменшують запалення.

А хронічне запалення, як відомо, є ще одним симптомом старіння і призводить до таких захворювань, як остеоартрит.

Крім того, поліфеноли потенційно можуть захищати від генетичних ушкоджень шляхом відновлення дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) та підтримувати геномну стабільність.

Продукти, багаті на поліфеноли

Дослідникам вдалося виділити певні поліфеноли, які можуть уповільнювати старіння та допомагати у лікуванні вікових захворювань.

Зокрема вони містяться у волоських горіхах, гранаті, винограді, гречці, цитрусових, броколі, цибулі, малині, полуниці, чорниці та в інших ягодах.