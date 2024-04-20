Успіхи учнів та студентів у навчанні можуть залежати від багатьох різних факторів. Брак сну може призвести до зниження успішності, тоді як індивідуалізований підхід до навчання може підвищити її. Величезну роль грає також довкілля, де ростуть і живуть учні.

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Нове дослідження успішності

Вчені з University of Michigan у США виявили, що оцінки студентів залежать не тільки від рівня їхнього інтелектуальних здібностей, але й від послідовності, в якій викладач перевіряє та оцінює їхні роботи. Так, студенти, які були в кінці списку, як правило, отримують нижчі оцінки, ніж під час перевірки у випадковому порядку.

У процесі дослідження було проаналізовано понад 31 мільйон записів про оцінки, які викладачі University of Michigan виставляли своїм студентам у системі управління навчанням (LMS) Canvas. У вибірку увійшли бали за 851 582 роботи, які було завантажено 139 425 студентами та перевірено 21 119 викладачами з 2014 по 2022 рік.

Прізвище має значення

З'ясувалося, що при оцінюванні робіт в алфавітному порядку студенти, прізвища яких починаються на літери A, B, C, D або E, за 100-бальною системою в середньому отримували на 0,3 бала більше, ніж під час перевірки у випадковому порядку. Аналогічно оцінки тих студентів, чиї прізвища починаються на інші літери, були нижчими на 0,3 бали.

Це призвело до різниці в 0,6 бала, яка не була пов'язана з якістю роботи студентів. Попри те, що ця різниця може здатися незначною, вона вплинула на загальну успішність студентів і, отже, на їхню майбутню кар'єру.

Коли викладачі оцінювали роботи починаючи з кінця алфавітного списку, все відбувалося навпаки. Вищі бали, ніж при перевірці у випадковому порядку, виставляли студентам з прізвищами на W-Z, а до початку списку оцінки ставали нижчими, ніж могли б бути. Це підтверджує, що бал за виконане завдання залежить не тільки від якості роботи, а й від черговості виставлення оцінок.

Дослідники вважають, що такий розподіл оцінок пов'язаний з тим, що до кінця оцінювання робіт викладач стає втомленим і втрачає концентрацію. Коли людина довго зосереджена одному завдання, його когнітивні здібності з часом природно знижуються.