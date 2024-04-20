Успехи учеников и студентов в учебе могут зависеть от многих различных факторов. Недостаток сна может привести к снижению успеваемости, тогда как индивидуализированный подход к обучению может повысить ее. Огромную роль играет также окружающая среда, где растут и живут ученики.

Также на тему Почему у подростков так часто возникают суицидальные мысли

Новое исследование успеваемости

Ученые из University of Michigan в США обнаружили, что оценки студентов зависят не только от уровня их интеллектуальных способностей, но и от последовательности, в которой преподаватель проверяет и оценивает их работы. Так, студенты, которые были в конце списка, как правило, получают более низкие оценки, чем при проверке в случайном порядке.

В процессе исследования было проанализировано более 31 миллиона записей об оценках, которые преподаватели University of Michigan выставляли своим студентам в системе управления обучением (LMS) Canvas. В выборку вошли баллы за 851 582 работы, которые были загружены 139 425 студентами и проверены 21 119 преподавателями с 2014 по 2022 год.

Фамилия имеет значение

Выяснилось, что при оценивании работ в алфавитном порядке студенты, фамилии которых начинаются на буквы A, B, C, D или E, по 100-балльной системе в среднем получали на 0,3 балла больше, чем при проверке в случайном порядке. Аналогично оценки тех студентов, чьи фамилии начинаются на другие буквы, были ниже на 0,3 балла.

Это привело к разнице в 0,6 балла, которая не была связана с качеством работы студентов. Несмотря на то, что эта разница может показаться незначительной, она повлияла на общую успеваемость студентов и, следовательно, на их будущую карьеру.

Когда преподаватели оценивали работы начиная с конца алфавитного списка, все происходило наоборот. Более высокие баллы, чем при проверке в случайном порядке, выставляли студентам с фамилиями на W-Z, а к началу списка оценки становились ниже, чем могли бы быть. Это подтверждает, что балл за выполненное задание зависит не только от качества работы, но и от очередности выставления оценок.

Исследователи считают, что такое распределение оценок связано с тем, что к концу оценивания работ преподаватель становится уставшим и теряет концентрацию. Когда человек долго сосредоточен на одном задании, его когнитивные способности со временем естественно снижаются.