Зважаючи на особливу тяжкість злочинів, суд постановив, що чоловік не матиме права на дострокове звільнення з в'язниці. Суд також наклав на нього довічну заборону на роботу медбратом.

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На суді чоловік зізнався, що вводив пацієнтам наркотики для того, щоб вони були під дією снодійного.

На свій захист чоловік сказав, що він завжди вживав багато алкоголю перед змінами і відсипався на роботі. Тому таким чином він хотів переконатися, що пацієнти йому не заважатимуть.

Деталі гучної справи

Згідно з обвинувальним актом, чоловік вводив пацієнтам заспокійливі препарати, адреналін або розріджувачі крові в палаті відновлення – проміжному відділенні між відділенням інтенсивної терапії та звичайною палатою.

У 2020 році в мюнхенській лікарні, де він працював, померли двоє пацієнтів 80 і 89 років. Власне у цьому й визнали винним медбрата.

До слова, у Німеччині уже був гучний подібний вирок – у 2019 році до довічного ув'язнення засудили колишнього медпрацівника, якого визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів.