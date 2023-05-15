Судя по особой тяжести преступлений, суд постановил, что мужчина не будет иметь права на досрочное освобождение из тюрьмы. Суд также наложил на него пожизненный запрет на работу медбратом.

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На суде мужчина признался, что вводил пациентам наркотики, чтобы они были под действием снотворного.

В свою защиту мужчина сказал, что он всегда употреблял много алкоголя перед переменами и отсыпался на работе. Поэтому он хотел убедиться, что пациенты ему не будут мешать.

Детали громкого дела

Согласно обвинительному акту, мужчина вводил пациентам успокаивающие препараты, адреналин или разбавители крови в палате восстановления – промежуточном отделении между отделением интенсивной терапии и обычной палатой.

В 2020 году в мюнхенской больнице, где он работал, скончались двое пациентов 80 и 89 лет. Собственно, в этом и признали виновным медбрата.

К слову, в Германии уже был громкий подобный приговор – в 2019 году к пожизненному заключению приговорили бывшего медработника, которого признали виновным в убийстве 85 пациентов.