Методи лікування заїкання підбирають індивідуально. Це може бути мовна терапія, робота з логопедом, психологом, а також електронний пристрій для корекції мовлення.

Також на тему Що робити, якщо у вас почалася мігрень

Чому виникає заїкання

Заїкання – поширена мовна проблема. У Великій Британії заїкається одна дитина молодшого віку з дванадцяти. Порушення найчастіше зустрічається у хлопчиків. Зазвичай воно починається у віці від 2 до 6 років і може зберігатися у дорослому житті.

Заїкуватість відрізняється за рівнем. Наприклад, у деяких людей із заїканням бувають періоди, коли вони розмовляють вільно. Виділяють два основних типи заїкання – що виникло у процесі розвитку та набуте.

Найчастіше зустрічається перший тип. Він виникає у ранньому дитинстві, коли мова та мовні навички швидко розбиваються. Набуте заїкання буває у дітей старшого віку та дорослих після травми голови, інсульту чи неврологічного захворювання. Також заїкання може з'явитися після приймання деяких ліків, психологічної чи емоційної травми.

Як побороти заїкання

Лікування заїкання у дітей дошкільного віку часто буває успішним, тому важливо якнайшвидше звернутися з проблемою до педіатра. Коли лікують дітей, батькам також пояснюють, як допомогти дитині вільно говорити. Їм рекомендують створювати невимушену домашню атмосферу, яка стимулює дитину більше розмовляти.

Потрібно виділяти час, щоб поговорити з дитиною, особливо коли вона схвильована і їй є що сказати. Варто розмовляти трохи сповільнено та спокійно. Це допомагає зменшити тимчасовий тиск, який може відчувати дитина.

Уважно слухати, коли дитина говорить і чекати, поки вона скаже слово, на якому запинається. Не треба намагатися закінчити речення за дитину. Відкрито і чесно говорити з дитиною про заїкання, якщо вона торкнеться цієї теми. Дати зрозуміти, що деякі збої у мовленні – це нормально.

У підлітків та дорослих методи лікування спрямовані на те, щоб навчитися менше заїкатися під час розмови. Для цього потрібно говорити повільніше, регулювати дихання та поступово переходити від односкладових відповідей до довших слів та складних речень. Більшість цих методів допомагають упоратися з тривогою, яку людина може відчувати під час спілкування.