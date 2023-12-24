Методы лечения заикания подбирают индивидуально. Это может быть речевая терапия, работа с логопедом, психологом, а также электронное устройство для коррекции речи.

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Почему возникает заикание

Заикание – распространенная языковая проблема. В Великобритании заикается один ребенок младшего возраста из двенадцати. Нарушение чаще всего встречается у мальчиков. Обычно оно начинается в возрасте от 2 до 6 лет и может сохраняться во взрослой жизни.

Заикание отличается по уровню. Например, у некоторых людей с заиканием бывают периоды, когда они разговаривают свободно. Выделяют два основных типа заикания – возникшее в процессе развития и приобретение.

Чаще встречается первый тип. Он возникает в раннем детстве, когда язык и речевые навыки быстро разбиваются. Приобретенное заикание бывает у детей постарше и взрослых после травмы головы, инсульта или неврологического заболевания. Также заикание может появиться после приема некоторых лекарств, психологической или эмоциональной травмы.

Как побороть заикание

Лечение заикания у детей дошкольного возраста часто бывает успешным, поэтому важно как можно скорее обратиться с проблемой к педиатру. Когда лечат детей, родителям также объясняют, как помочь ребенку свободно говорить. Им рекомендуют создавать непринужденную домашнюю атмосферу, которая стимулирует ребенка больше разговаривать.

Нужно выделять время, чтобы поговорить с ребенком, особенно когда он взволнован и ему есть что сказать. Следует говорить немного замедленно и спокойно. Это помогает снизить временное давление, которое может испытывать ребенок.

Внимательно слушать, когда ребенок говорит и ждать, пока он скажет слово, на котором останавливается. Не надо пытаться закончить предложение ребенка. Открыто и честно говорить с ребенком о заикании, если он затронет эту тему. Дать понять, что некоторые сбои в речи – это нормально.

У подростков и взрослых методы лечения направлены на то, чтобы научиться меньше заикаться во время разговора. Для этого нужно говорить медленнее, регулировать дыхание и постепенно переходить от односложных ответов к более длинным словам и сложным предложениям. Большинство этих методов помогают справиться с тревогой, которую человек может испытывать во время общения.