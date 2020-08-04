Вчені виявили, що люди, які пережили психологічну травму чи жорстоке поводження в дитинстві мали ознаки прискореного старіння на клітинному рівні. Це пояснює, чому ці люди більш схильні не тільки до психоневрологічних розладів впродовж життя, а й мають вищі ризики розвитку захворювань, зокрема діабету і раку.

Робота опублікована на сайті Американської психологічної асоціації, над нею працювали вчені зі Стенфорда і Гарварда.

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Вчені оцінили три ознаки біологічного старіння — раннє статеве дозрівання, клітинне старіння і зміни в структурі мозку. Виявилося, що наслідки травми були пов'язані з усіма трьома ознаками.

Наше дослідження показує, що досвід насильства може прискорити старіння організму на біологічному рівні,

– заявила співавтор дослідження Кеті Маклафлін.

Вчені провели метааналіз майже 80 досліджень, в яких взяли участь понад 116 тисяч людей. Вони вирішили окремо розглянути дві моделі поведінки та атмосфери в сім'ї: жорстоке поводження і насильство, а також відсутність турботи й бідність.

Ті, що пережили насильство або жорстоке поводження в дитинстві швидше досягали статевого дозрівання, а також мали ознаки прискореного старіння на клітинному рівні, зокрема укорочені теломери. Вважають, що ці "наконечники" ДНК зменшуються з віком і є біомаркером старіння.

Навпаки, діти з бідних сімей або без належної батьківської турботи не проявляли цих ознак раннього старіння.

Потім вчені розглянули ще 25 досліджень за участю майже 3 300 осіб, щоб оцінити наслідки цих несприятливих факторів на розвиток мозку.

Виявилося, що вони впливали на товщину кори, однак її витончення була різним у двох груп учасників. Бідність, а також відсутність уваги і турботи впливали на лобно-тім'яні області, які залучені в сенсорно-когнітивні здібності.

Сьогодні існує безліч методів лікування, які здатні поліпшити психічне здоров'я дітей, які перенесли травму. Поки не ясно, чи можуть вони уповільнити прискорене старіння на клітинному рівні.