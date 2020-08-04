Ученые обнаружили, что люди, которые пережили психологическую травму или жестокое обращение в детстве имели признаки ускоренного старения на клеточном уровне. Это объясняет, почему эти люди более склонны не только к психоневрологическим расстройствам в течение жизни, но и имеют более высокие риски развития заболеваний, в частности диабета и рака.

Работа опубликована на сайте Американской психологической ассоциации, над ней работали ученые из Стэнфорда и Гарварда.

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Ученые оценили три признака биологического старения – раннее половое созревание, клеточное старение и изменения в структуре мозга. Оказалось, что последствия травмы были связаны со всеми тремя признаками.

Наше исследование показывает, что опыт насилия может ускорить старение организма биологически,

– заявила соавтор исследования Кэти Маклафлин.

Ученые провели метаанализ около 80 исследований, в которых приняли участие более 116 тысяч человек. Они решили отдельно рассмотреть две модели поведения и атмосферы в семье: жестокое обращение и насилие, а также отсутствие заботы и бедность.

Пережившие насилие или жестокое обращение в детстве быстрее достигали полового созревания, а также имели признаки ускоренного старения на клеточном уровне, в частности укороченные теломеры. Считают, что эти "наконечники" ДНК уменьшаются с возрастом и являются биомаркером старения.

Напротив, дети из бедных семей или без надлежащей родительской заботы не проявляли этих признаков раннего старения.

Затем ученые рассмотрели еще 25 исследований с участием почти 3 300 человек, чтобы оценить последствия этих неблагоприятных факторов на развитие мозга.

Оказалось, что они влияли на толщину коры, однако ее истончение было разным у двух групп участников. Бедность, а также отсутствие внимания и заботы влияли на лобно-теменные области, которые вовлечены в сенсорно-когнитивные способности.

Сегодня существует множество методов лечения, которые способны улучшить психическое здоровье детей, перенесших травму. Пока не ясно, могут ли они замедлить ускоренное старение на клеточном уровне.