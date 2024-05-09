Нові висновки опублікували іспанські та американські вчені в науковому журналі Nature Medicine. Їх ключова гіпотеза – захворювання може передаватись у спадок частіше, ніж досі вважали.
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Деталі дослідження
Учені проаналізували клінічні дані 10 тисяч пацієнтів, які брали участь у випробуваннях, а також майже 3300 зразків мозку, які зберігаються в Національному координаційному центрі Альцгеймера США.
Вони запевняють, що виною захворювання є ген ApoE. Він має три варіанти, носієм яких може бути людина, – ApoE2, ApoE3, ApoE4.
Вважають, що AроЕ2 захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, а APOE3 – має нейтральний ризик. Натомість з AроЕ4 ситуація гірша.
Як підтвердили зв'язок
Дослідники порівнювали піддослідних з двома копіями гена APOE4, з людьми, які мали інші його варанти, а також тими, хто має інші успадковані форми хвороби: ранню аутосомно-домінантну хворобу Альцгеймера та хворобу Альцгеймера, асоційованою з синдромом Дауна.
"95% людей з двома копіями ApoE4 мали ознаки хвороби Альцгеймера або в мозку, або в біомаркерах", – ідеться у висновках дослідників.
Крім того, у людей з двома копіями ApoE4 симптоми виникали приблизно на 7 – 10 років раніше – у 65 років – порівняно з тими, хто їх не мав.
Як часто у людей зустрічається ген
За даними дослідників, приблизно 2% населення в цілому мають дві копії ApoE4.
Учені вважають, що наявність двох копій гена APOE4 варто вважати генетичною формою захворювання, а не лише ризиком розвитку хвороби.
Тобто, фактично цей ген "керує" розвитком захворювання.
Втім, учені визнають, що їх дослідження не є досконалим, адже базується лишне на учасниках європейського походження. Тому потрібні додаткові дослідження, аби визначити, чи ці результати стосуватимуться людей, які належать до інших етнічних груп.