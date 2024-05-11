Новые выводы опубликовали испанские и американские ученые в научном журнале Nature Medicine. Их ключевая гипотеза – заболевание может передаваться по наследству чаще, чем до сих пор считали.

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Детали исследования

Ученые проанализировали клинические данные 10 тысяч пациентов, участвовавших в испытаниях, а также почти 3300 образцов мозга, которые хранятся в Национальном координационном центре Альцгеймера США.

Они уверяют, что виной заболевания является ген ApoE. Он имеет три варианта, носителем которых может быть человек, – ApoE2, ApoE3, ApoE4.

Считают, что АроЕ2 защищает от развития болезни Альцгеймера, а APOE3 – имеет нейтральный риск. Зато с АроЕ4 ситуация хуже.

Обратите внимание. Оказалось, что почти у всех людей с двумя копиями этого варианта развилась болезнь Альцгеймера. То есть, ген является не только фактором риска, но и причиной.

Как подтвердили связь

Исследователи сравнивали испытуемых с двумя копиями гена APOE4, с людьми, которые имели другие его варанты, а также теми, кто имеет другие унаследованные формы болезни: раннюю аутосомно-доминантную болезнь Альцгеймера и болезнь Альцгеймера, ассоциированной с синдромом Дауна.

"95% людей с двумя копиями ApoE4 имели признаки болезни Альцгеймера или в мозге, или в биомаркерах", – говорится в выводах исследователей.

Кроме того, у людей с двумя копиями ApoE4 симптомы возникали примерно на 7 – 10 лет раньше – в 65 лет – по сравнению с теми, кто их не имел.

Как часто у людей встречается ген

По данным исследователей, примерно 2% населения в целом имеют две копии ApoE4.

Ученые считают, что наличие двух копий гена APOE4 следует считать генетической формой заболевания, а не только риском развития болезни.

То есть, фактически этот ген "руководит" развитием заболевания.

Впрочем, ученые признают, что их исследование не является совершенным, ведь базируется только на участниках европейского происхождения. Поэтому нужны дополнительные исследования, чтобы определить, будут ли эти результаты касаться людей, принадлежащих к другим этническим группам.