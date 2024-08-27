Результати спостереження опубліковали в журналі Nature Genetics. Дослідники також спробували пояснити причини цього зв'язку.

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Причина раннього клімаксу

Дослідження охопило понад 174 тисяч жінок з Ісландії, Данії, Великої Британії та Норвегії. У ході спостережень учені виявили, що зміни в гені CCDC201 виникали через кодування білка.

Наразі ученим вдалось вперше показати, як це впливає на репродуктивне здоров'я.

Ті, хто успадковують цей генотип, рідко народжують після 30, мають підвищений ризик первинної недостатності яєчників, а менопауза в них настає до 40 років,

– ідеться у дослідженні.

Як часто зустрічається ген

Учені зазначили, що ця особливість трапляється приблизно в 1 з 10 тисяч жінок північноєвропейського походження. Виявити схильність до втрати репродуктивної функції допоможе генетична діагностика.