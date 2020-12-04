Міотонічний оргазм або коргазм – сексуальна розрядка, яка настає внаслідок напруження тазових м'язів (при стисканні стегон, схрещуванні ніг, їзді на велосипеді, лазаньї на канаті).

Як правило вперше настає спонтанно в дитинстві без сексуального сценарію. Може не повторюватися, а може закріпитися як вид мастурбації, пише 24 канал.

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Причини міотонічного оргазму

Частіше трапляється у жінок, у чоловіків – дуже рідко. Виникає внаслідок інтенсивного припливу крові до статевих органів, а також сильної фізичної, розумової, емоційної напруги. Часто зустрічається в період статевого дозрівання, під час стресів.

Деякі жінки регулярно мастурбують, стискаючи стегна або схрещуючи ноги. Деякі при цьому можуть здавлювати між ніг подушку або інші м'які предмети, додатково стимулюючи промежину – це теж міотонічний оргазм.

Коргазм в спортивному залі

Підвид міотонічного оргазму (коргазм) пов'язаний з фітнесом. Він може виникнути від виконання станової тяги, присідань, підйому ніг, які залучають м'язи кора. Оргазм від лазіння по канату, занять на колоді, катання на велосипеді – все це коргазм.

Шкода міотонічного оргазму

Інколи може ставати єдиним способом досягнення оргазму, що заважає повноцінному сексуальному життю партнерів.

Сексологи розділяють мастурбацію на:

правильну (адаптивну);

неправильну (дезадаптовану).

Міотонічний оргазм відносять до дезадаптованої мастурбації, тобто досягнення оргазму в умовах, які неможливо перенести в реальний секс з партнером.

Простіше кажучи, якщо ви мастурбуєте шляхом стимуляції клітора пальцями, то з партнером ви можете підібрати таку позу, в якій на клітор буде максимально схожа стимуляція. Цей і є адаптивна мастурбація.

В цьому плані міотонічний оргазм шкідливий як і будь-який інший вид дезадаптованої мастурбації. Іншої шкоди від цього оргазму немає.