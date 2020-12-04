Что такое миотонический оргазм: как возникает и вредит ли здоровью
Миотонический оргазм или коргазм – сексуальная разрядка, которая наступает в результате напряжения тазовых мышц (при сжимании бедер, скрещивании ног, езде на велосипеде, лазанье на канате).
Как правило впервые наступает спонтанно в детстве без сексуального сценария. Может не повторяться, а может закрепиться как вид мастурбации, пишет 24 канал.
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Причины миотонического оргазма
Чаще случается у женщин, у мужчин – очень редко. Возникает вследствие интенсивного притока крови к половым органам, а также сильного физического, умственного, эмоционального напряжения. Часто встречается в период полового созревания, во время стрессов.
Некоторые женщины регулярно мастурбируют, сжимая бедра или скрещивая ноги. Некоторые при этом могут сдавливать между ног подушку или другие мягкие предметы, дополнительно стимулируя промежность – это тоже миотонический оргазм.
Коргазм в спортивном зале
Подвид миотонического оргазма (коргазм) связан с фитнесом. Он может возникнуть от выполнения становой тяги, приседаний, подъема ног, которые привлекают мышцы кора. Оргазм от лазания по канату, занятий на бревне, катания на велосипеде – все это коргазм.
Вред миотонического оргазма
Иногда может становиться единственным способом достижения оргазма, мешающим полноценной сексуальной жизни партнеров.
Сексологи разделяют мастурбацию на:
- правильную (адаптивную);
- неправильную (дезадаптированную).
Миотонический оргазм относят к дезадаптированной мастурбации, то есть достижению оргазма в условиях, которые невозможно перенести в реальный секс с партнером.
Проще говоря, если вы мастурбируете путем стимуляции клитора пальцами, то с партнером вы можете подобрать такую позу, в которой на клитор будет максимально похожа стимуляция. Это и есть адаптивная мастурбация.
В этом плане миотонический оргазм вреден как и любой другой вид дезадаптированной мастурбации. Другого вреда от этого оргазма нет.
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