Результаты наблюдения опубликовали в журнале Nature Genetics. Исследователи также попытались объяснить причины этой связи.

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Причина раннего климакса

Исследование охватило более 174 тысяч женщин из Исландии, Дании, Великобритании и Норвегии. В ходе наблюдений ученые обнаружили, что изменения в гене CCDC201 возникали из-за кодирования белка.

Сейчас ученым удалось впервые показать, как это влияет на репродуктивное здоровье.

Те, кто наследуют этот генотип, редко рожают после 30, имеют повышенный риск первичной недостаточности яичников, а менопауза у них наступает до 40 лет,

– говорится в исследовании.

Как часто встречается ген

Ученые отметили, что эта особенность встречается примерно у 1 из 10 тысяч женщин североевропейского происхождения. Выявить склонность к потере репродуктивной функции поможет генетическая диагностика.