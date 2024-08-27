Результаты наблюдения опубликовали в журнале Nature Genetics. Исследователи также попытались объяснить причины этой связи.
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Причина раннего климакса
Исследование охватило более 174 тысяч женщин из Исландии, Дании, Великобритании и Норвегии. В ходе наблюдений ученые обнаружили, что изменения в гене CCDC201 возникали из-за кодирования белка.
Сейчас ученым удалось впервые показать, как это влияет на репродуктивное здоровье.
Те, кто наследуют этот генотип, редко рожают после 30, имеют повышенный риск первичной недостаточности яичников, а менопауза у них наступает до 40 лет,
– говорится в исследовании.
Как часто встречается ген
Ученые отметили, что эта особенность встречается примерно у 1 из 10 тысяч женщин североевропейского происхождения. Выявить склонность к потере репродуктивной функции поможет генетическая диагностика.