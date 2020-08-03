Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті заразився COVID-19. Хоті зазначив, що в нього легкий перебіг хвороби. Урядовець працює з дому.

У Хоті з симптомів – лише кашель

Про позитивний результат тесту на коронавірус повідомив сам політик. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому,

– зазначив Хоті.

Прем'єр-міністр зазначив, що наразі у нього лише легкий кашель, інших симптомів нема. Медики вказують на легкий перебіг захворювання.

Ситуація з коронавірусом у Косово

Станом на 3 серпня у країні зафіксували 8 799 випадків COVID-19. З них летальні – 249. Майже 5 тисяч осіб одужали. За останню добу у Косово діагностували 696 випадків недуги.