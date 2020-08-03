Глава уряду Косова Авдулла Хоті інфікувався коронавірусом
Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті заразився COVID-19. Хоті зазначив, що в нього легкий перебіг хвороби. Урядовець працює з дому.
У Хоті з симптомів – лише кашель
Про позитивний результат тесту на коронавірус повідомив сам політик. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому,
– зазначив Хоті.
Прем'єр-міністр зазначив, що наразі у нього лише легкий кашель, інших симптомів нема. Медики вказують на легкий перебіг захворювання.
Ситуація з коронавірусом у Косово
Станом на 3 серпня у країні зафіксували 8 799 випадків COVID-19. З них летальні – 249. Майже 5 тисяч осіб одужали. За останню добу у Косово діагностували 696 випадків недуги.
Що відомо про Авдуллу Хоті?Політику та економісту – 44 роки.
З 2010 до 2013 рік – заступник мера Приштини.
З 2014 по 2017 рік – міністр фінансів.
З лютого по березень 2020 року був першим віцепрем'єром.
Очолює уряд Косова з червня 2020 року.
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