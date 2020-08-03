Глава правительства Косово Авдулла Хоти заразился коронавирусом
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заразился COVID-19. Хоти отметил, что у него легкое течение болезни. Чиновник работает из дома.
У Хоти из симптомов – только кашель
О положительном результате теста на коронавирус сообщил сам политик. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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С сегодняшнего дня я буду находиться в изоляции в течение двух недель. Я буду выполнять свою работу из дома,
– отметил Хоти.
Премьер-министр отметил, что пока у него только легкий кашель, других симптомов нет. Медики указывают на легкое течение заболевания.
Ситуация с коронавирусом в Косово
По состоянию на 3 августа в стране зафиксировали 8 799 случаев COVID-19. Из них летальные – 249. Почти 5 тысяч человек выздоровели. За последние сутки в Косово диагностировали 696 случаев болезни.
Что известно об Авдулле Хоти?Политику и экономисту – 44 года.
С 2010 по 2013 год – заместитель мэра Приштины.
С 2014 по 2017 год – министр финансов.
С февраля по март 2020 года был первым вице-премьером.
Возглавляет правительство Косово с июня 2020 года.