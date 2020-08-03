Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заразился COVID-19. Хоти отметил, что у него легкое течение болезни. Чиновник работает из дома.

У Хоти из симптомов – только кашель

О положительном результате теста на коронавирус сообщил сам политик. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также Президент Беларуси Лукашенко переболел коронавирусом

С сегодняшнего дня я буду находиться в изоляции в течение двух недель. Я буду выполнять свою работу из дома,

– отметил Хоти.

Премьер-министр отметил, что пока у него только легкий кашель, других симптомов нет. Медики указывают на легкое течение заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Косово

По состоянию на 3 августа в стране зафиксировали 8 799 случаев COVID-19. Из них летальные – 249. Почти 5 тысяч человек выздоровели. За последние сутки в Косово диагностировали 696 случаев болезни.