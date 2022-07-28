Штам BA.5 призвів до того, що все більше людей хворіють на COVID-19 вдруге або втретє. Цей варіант відомий тим, що має структуру, яка максимально ухиляється від імунітету та передається від людини до людини легше, ніж інші варіанти Омікрону.

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Нові штами коронавірусу більш заразні

Компанія, яка секвенує тести на COVID-19 для спостереження за варіантами у США, виявила, що з майже 300 000 заражень з березня 2021 року частка повторних інфекцій майже подвоїлася до 6,4% під час хвилі BA.5 у липні з 3,6% під час хвилі BA.2.

Ці дані показують, що більшість повторних заражень у липні відбулися серед людей, які хворіли на COVID-19 у 2021 році. Експерти очікують, що рівень повторного зараження продовжуватиме зростати з двох основних причин: BA.5 дуже заразний, і більшість людей вже принаймні один раз перехворіла на COVID-19.

На початку пандемії такі штами, як Дельта, не так швидко замінювалися новими варіантами, і люди, які мали COVID-19, мали певний захист від повторного зараження протягом кількох місяців. Але тепер нові штами з'являються дуже швидко.

Тільки з квітня BA.2, BA.2.12.1 і тепер BA.5 стали домінуючими штамами. Таким чином, люди, які хворіли на більш ранній варіант Омікрон навесні, можуть бути вразливі до повторного зараження іншим штамом, що циркулює цього літа.

Хто має вищий ризик повторного зараження

Дослідники впевнені, що ймовірність повторного захворіти на COVID є вищою, якщо ви хворіли або ваша остання доза вакцини була до 2022 року. Також багато експертів вважають, що ризик повторного зараження залежить від здоров'я людини. У деяких випадках повідомляють про нове зараження вже через місяць після одужання. Це переважно люди похилого віку або люди з хронічними захворюваннями, які впливають на імунітет.

Як люди переносять повторне зараження

Лікарі помітили, що симптоми, як правило, легші та коротші, якщо ви хворієте на COVID-19 вдруге чи втретє, але важко однозначно сказати, що це стосується всіх людей. У більшості людей виникає лихоманка, слабкість, біль у горлі та інші симптоми.