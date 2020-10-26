У ВООЗ закликали країни Європи інтенсивніше боротися з поширенням коронавірусу. На континент припадає майже половина заражень COVID-19 у світі.

На Європу, до якої входять 46 країн ВООЗ, припадає 46% світових випадків захворювання і майже третина смертей. Про це 26 жовтня повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан, інформує AP.

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Зараз ми сильно відстаємо в боротьбі з цим вірусом у Європі, тому для його випередження потрібно серйозне прискорення того, що ми робимо,

– сказав Раян.

При цьому він зазначив, що рівень смертності від коронавірусу в Європі "дуже низький". Також Райан додав, що на континенті відсутня ефективна система відстеження контактів.

Зверніть увагу! У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу. Наразі країни Європи повертаються до жорсткого карантину на хвилі нового масштабного спалаху COVID-19.



Зокрема, складна ситуація в Іспанії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах Євросоюзу.