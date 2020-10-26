Кожен день вирішальний: Меркель зізналась, що Німеччина на межі через коронавірус
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що Німеччина зараз перебуває на межі втрати контролю над пандемією. Вона вважає ситуацію з коронавірусом дуже загрозливою.
Лідерка Німеччини назвала нинішню ситуацію драматичною для країни. Про це Меркель говорила вранці на закритій зустрічі з керівництвом своєї партії, повідомляє Bild.
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Що загрожує Німеччині
За даними німецьких журналістів, Меркель вважає, що заходів для стримування вірусу недостатньо. Темпи зараження не сповільнюються, а система охорони здоров'я не може зрозуміти ланцюжок зараження.
Незабаром Німеччина може опинитися в "складній ситуації", коли ліжок у відділеннях інтенсивної терапії бракуватиме, пояснила Меркель.
Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що федеральний уряд країни та уряди земель мають діяти злагоджено, аби подолати загрозливу тенденцію поширення інфекції.
Що пропонує Меркель
- Канцлерка вимагає закрити ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, а також відмовитися від проведення масових заходів.
- При цьому, на її думку, можна залишити відкритими магазини, школи і дитячі сади, що не повинно стосуватися районів з особливо високими показниками поширення коронавірусу.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині
- Станом на 26 жовтня в Німеччині зареєстровано 440 499 хворих на коронавірус. Від недуги померли вже 10 146 жителів країни. Вчора Інститут Роберта Коха підтвердив понад 11 тисяч нових випадків.
- Кількість нових інфекцій, які реєструються щодня, за тиждень подвоїлася у Німеччині. Частка людей похилого віку серед інфікованих знову стрімко збільшується, а лікарні приймають все більше хворих на COVID-19.