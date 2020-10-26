Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що Німеччина зараз перебуває на межі втрати контролю над пандемією. Вона вважає ситуацію з коронавірусом дуже загрозливою.

Лідерка Німеччини назвала нинішню ситуацію драматичною для країни. Про це Меркель говорила вранці на закритій зустрічі з керівництвом своєї партії, повідомляє Bild.

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Що загрожує Німеччині

За даними німецьких журналістів, Меркель вважає, що заходів для стримування вірусу недостатньо. Темпи зараження не сповільнюються, а система охорони здоров'я не може зрозуміти ланцюжок зараження.

Незабаром Німеччина може опинитися в "складній ситуації", коли ліжок у відділеннях інтенсивної терапії бракуватиме, пояснила Меркель.

Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що федеральний уряд країни та уряди земель мають діяти злагоджено, аби подолати загрозливу тенденцію поширення інфекції.

Що пропонує Меркель

Канцлерка вимагає закрити ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, а також відмовитися від проведення масових заходів.

При цьому, на її думку, можна залишити відкритими магазини, школи і дитячі сади, що не повинно стосуватися районів з особливо високими показниками поширення коронавірусу.

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині

Станом на 26 жовтня в Німеччині зареєстровано 440 499 хворих на коронавірус. Від недуги померли вже 10 146 жителів країни. Вчора Інститут Роберта Коха підтвердив понад 11 тисяч нових випадків.

Кількість нових інфекцій, які реєструються щодня, за тиждень подвоїлася у Німеччині. Частка людей похилого віку серед інфікованих знову стрімко збільшується, а лікарні приймають все більше хворих на COVID-19.

Зверніть увагу! У Європі фіксують масштабну другу хвилю та шокуючі рекорди заражень коронавірусом. Зокрема, складна ситуація в Іспанії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах Євросоюзу. Чимало країн вже повертаються до жорсткого карантину.