Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Германия сейчас находится на грани потери контроля над пандемией. Она считает ситуацию с коронавирусом очень угрожающей.

Лидер Германии назвала нынешнюю ситуацию драматической для страны. Об этом Меркель говорила утром на закрытой встрече с руководством своей партии, сообщает Bild.

В то же время В Берлине снова вспыхнул протест из-за карантина: фото

Что грозит Германии

По данным немецких журналистов, Меркель считает, что мер по сдерживанию вируса недостаточно. Темпы заражения не замедляются, а система здравоохранения не может понять цепочку заражения.

Вскоре Германия может оказаться в "сложной ситуации", когда коек в отделениях интенсивной терапии не будет хватать, пояснила Меркель.

Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что федеральное правительство страны и правительства земель должны действовать слаженно, чтобы преодолеть угрожающую тенденцию распространения инфекции.

Что предлагает Меркель

Канцлер требует закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, а также отказаться от проведения массовых мероприятий.

При этом, по ее мнению, можно оставить открытыми магазины, школы и детские сады, что не должно касаться районов с особо высокими показателями распространения коронавируса.

Какова ситуация с коронавирусом в Германии

По состоянию на 26 октября в Германии зарегистрировано 440 499 больных коронавирусом. От недуга умерли уже 10 146 жителей страны. Вчера Институт Роберта Коха подтвердил более 11 тысяч новых случаев.

Число новых инфекций, которые регистрируются ежедневно, за неделю удвоилось в Германии. Доля пожилых людей среди инфицированных снова стремительно увеличивается, а больницы принимают все больше больных COVID-19.

Обратите внимание! В Европе фиксируют масштабную вторую волну и шокирующие рекорды заражений коронавирусом. В частности, сложная ситуация в Испании, Франции, Польши, Германии, Италии и других странах Евросоюза. Многие страны уже возвращаются к жесткому карантину.