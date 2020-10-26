Каждый день решающий: Меркель призналась, что Германия на грани из-за коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Германия сейчас находится на грани потери контроля над пандемией. Она считает ситуацию с коронавирусом очень угрожающей.
Лидер Германии назвала нынешнюю ситуацию драматической для страны. Об этом Меркель говорила утром на закрытой встрече с руководством своей партии, сообщает Bild.
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Что грозит Германии
По данным немецких журналистов, Меркель считает, что мер по сдерживанию вируса недостаточно. Темпы заражения не замедляются, а система здравоохранения не может понять цепочку заражения.
Вскоре Германия может оказаться в "сложной ситуации", когда коек в отделениях интенсивной терапии не будет хватать, пояснила Меркель.
Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что федеральное правительство страны и правительства земель должны действовать слаженно, чтобы преодолеть угрожающую тенденцию распространения инфекции.
Что предлагает Меркель
- Канцлер требует закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, а также отказаться от проведения массовых мероприятий.
- При этом, по ее мнению, можно оставить открытыми магазины, школы и детские сады, что не должно касаться районов с особо высокими показателями распространения коронавируса.
Какова ситуация с коронавирусом в Германии
- По состоянию на 26 октября в Германии зарегистрировано 440 499 больных коронавирусом. От недуга умерли уже 10 146 жителей страны. Вчера Институт Роберта Коха подтвердил более 11 тысяч новых случаев.
- Число новых инфекций, которые регистрируются ежедневно, за неделю удвоилось в Германии. Доля пожилых людей среди инфицированных снова стремительно увеличивается, а больницы принимают все больше больных COVID-19.