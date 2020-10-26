В ВОЗ призвали страны Европы интенсивнее бороться с распространением коронавируса. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

На Европу, в которую входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей. Об этом 26 октября сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, информирует AP.

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Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения нужно серьезное ускорение того, что мы делаем,

– сказал Райан.

При этом он отметил, что уровень смертности от коронавируса в Европе "очень низкий". Также Райан добавил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.

Обратите внимание! В ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса. Сейчас страны Европы возвращаются к жесткому карантину на волне нового масштабного возгорания COVID-19.



В частности, сложная ситуация в Испании, Франции, Польши, Германии, Италии и других странах Евросоюза.