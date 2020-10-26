Нужно ускорить борьбу с COVID-19 в Европе: тревожное заявление ВОЗ
В ВОЗ призвали страны Европы интенсивнее бороться с распространением коронавируса. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.
На Европу, в которую входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей. Об этом 26 октября сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, информирует AP.
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Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения нужно серьезное ускорение того, что мы делаем,
– сказал Райан.
При этом он отметил, что уровень смертности от коронавируса в Европе "очень низкий". Также Райан добавил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.