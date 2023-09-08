Фейк про наркотики від уряду США
27 липня у фейковому телеграм-каналі 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ опублікували допис із відео, де нібито військові отримують "чергову допомогу від братів-американців".
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Скриншот допису
Фейк поширювали щонайменше трьома мовами: українською, англійською та російською. Найбільше випадків – майже 74% – ми зафіксували англійською, 25% – російською. Лише близько 1% постів було українською.
Уже 31 серпня цей фейк озвучила Марія Захарова, представниця Міністерства закордонних справ рф. Вона згадала "наркотики USAID" як приклад легалізації наркотиків в України та спроби створення "універсальних солдатів ЗСУ" за допомогою психотропних речовин Таким чином, усього за місяць фейк, який виник в анонімному телеграм-каналі, опинився в офіційній риториці російських посадовців. Існує загроза, що російське Міністерство закордонних справ поширюватиме дезінформацію для дискредитації України на міжнародній арені.
Спростування брехні росіян
Уперше відео з’явилося в телеграм-каналі "79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв". Утім, у 79-ої бригади немає офіційного акаунту в телеграмі. Натомість у цьому месенджері існує ціла мережа фейкових каналів, які видають себе за акаунти військових підрозділів ЗСУ. Зазвичай вони поширюють дезінформацію, панічні настрої та збирають особисті дані читачів.
Крім того, у проросійських каналах стверджують, що військові отримали стимулятори в Запоріжжі. Проте з відкритих джерел відомо, що 79-а бригада працює на Мар’їнському та Вугледарському напрямках на Донеччині. Зокрема про це в липні повідомляв Головнокомандувач ЗСУ.
У коментарі іноземним фактчекерам із Lead Stories представник USAID заявив, що Агентство не постачало в Україну ефедрин чи будь-які інші речовини для ЗСУ. Це підтверджується і даними на сайті організації: у USAID немає програм допомоги українським військовим. Натомість підтримка України у сфері охорони здоров’я зосереджена на кількох напрямках: розвиток медичної реформи, зокрема вдосконалення державних закупівель ліків, допомога хворим на ВІЛ та туберкульоз, покращення послуг із реабілітації та вакцинація.
Ефедрин справді можна використати для виробництва метамфетаміну. Однак це не єдине призначення. Ефедрин – речовина, яку отримують з рослини ефедра. Її застосовують для лікування алергічних реакцій, бронхіальної астми, пониженого артеріального тиску при анестезії або для зменшення закладеності носа. Наприклад, в Україні продають кілька препаратів від захворювань дихальної системи, у складі яких є ефедрин. Ми не знайшли жодного випадку, коли б українським військовим передавали ефедрин у чистому вигляді.
Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.
Автор: Кирило Перевощиков