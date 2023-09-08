Фейк о наркотиках от правительства США

27 июля в фейковом телеграмм-канале 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали сообщение из видео, где якобы военные получают "очередную помощь от братьев-американцев".

Также на тему На Волыни увольняют медиков, чтобы отправить на фронт: опровергаем российский фейк

Через 4 дня видео начало распространяться в российских и пророссийских телеграмм-каналах и на страницах в твиттере. Пиком распространения стало 1 августа – в этот день в сети появилось более 30 сообщений с фейковыми видео – после чего новых упоминаний фейка становилось все меньше. Важно, что на момент публикации этого материала фейковые сообщения продолжают возникать в социальных сетях, а предыдущие публикации до сих пор набирают охват и просмотры. Ни одна платформа социальных сетей до сих пор не приняла меры по ограничению распространения этого видео.



Скриншот сообщения

Всего за время наблюдения за этим фейком с 27 июля по 7 августа VoxCheck зафиксировал 88 оригинальных постов с фейковым видео в фейсбуке, твиттере, телеграмме и ютубе. Однако ввиду ограничения ручного поиска и репосты (в частности, в закрытые группы), реальное количество постов и с фейковыми видео существенно больше.

Фейк распространяли по меньшей мере на трех языках: украинском, английском и русском. Больше всего случаев – почти 74% – мы зафиксировали на английском, 25% – на русском. Только около 1% постов было на украинском.