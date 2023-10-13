Чому може порватися презерватив

Неякісний матеріал. Якщо ви купили підробку або несертифікований продукт, є ризик, що латекс буде поганою якістю. Краще купувати засоби контрацепції в аптеках чи секс-шопах.

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Неправильні умови зберігання. Не варто зберігати презервативи у місцях, де матеріал може пошкодитися. Наприклад, у гаманці чи кишені джинсів. Також краще уникати дуже низьких або високих температур, інакше латекс зруйнується.

Пошкоджена упаковка. Перед використанням презерватива затисніть частину упаковки та перевірте наявність повітря усередині. Якщо є повітряна подушка – презерватив цілий, якщо ні – викидайте в сміття.

Неправильне вдягання. Презерватив надягають на ерегований пеніс. Однією рукою потрібно затиснути кінчик виробу, щоб випустити зайве повітря. Другою рукою повністю розгорнути презерватив по всій довжині. Якщо в презервативі залишилося повітря, його не можна використовувати.

Використання масел замість лубриканта на водній основі. Латекс руйнується під дією жирів.

Що робити, якщо порвався презерватив

Якщо ви не плануєте дітей, а презерватив порвався, краще якнайшвидше сходити до лікаря. Можна скористатися екстреною контрацепцією, але в ідеалі для призначення препаратів потрібна консультація гінеколога.

Порваний презерватив підвищує ризик зараження статевими інфекціями. Потрібно звернутися до лікаря та здати аналізи:

На ВІЛ, сифіліс та гепатити варто обстежитись не раніше ніж через місяць.

На ІПСШ – через 10 днів.

Перевірятись раніше цих термінів не варто, результати можуть виявитися хибними.

Спринцюватись якимись засобами не треба. По-перше, це не вилікує ІПСШ і навіть, навпаки, може спровокувати розвиток інфекції. По-друге, спринцювання погано впливає на мікрофлору і порушує її.