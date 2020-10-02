Pornhub запустив рекламну кампанію проти використання побутових предметів та різноманітних продуктів, як секс-іграшок.

Порносайт випустив ролик під назвою "Not My Job" (переклад з англійської – "Не моя робота"). У ньому оживають різноманітні предмети, які люди використовують для статевого задоволення, повідомляє bit.ua.

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Так, серед цих предметів є різноманітна їжа, шкарпетки, зубна щітка, душ, пральна машинка, пилосмок та навіть вихлопна труба для автомобіля. Усі вони з відчаєм просять людей зупинитися.

Загалом, усі ці речі переспівують пісню гурту Bloodhound Gang "The Bad Touch". Музичний кліп для порносайту створило французьке рекламне агентство ВЕТС, а знімала його одна з найперспективніших молодих режисерок Аліса Мотьє.

Креативний директор бренду Девід Мартін Ангелус розповів, що команда переглянула сотні статей та форумів на цю тему і деякі знахідки їх відверто шокували.

Рекламний ролик від Pornhub: дивіться відео

Відвідувачі сайту рекламної кампанії можуть вгадати один зі 250 "предметів домашнього вжитку, які не потрібно використовувати для сексу". У випадку правильної відповіді, можна виграти промокод на знижку до 30% у магазині Pornhub Toys.