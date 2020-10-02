Pornhub запустил рекламную кампанию против использования бытовых предметов и различных продуктов как секс-игрушек.

Порносайт выпустил ролик под названием "Not My Job" (перевод с английского – "Не моя работа"). В нем оживают различные предметы, которые люди используют для полового удовлетворения, сообщает bit.ua.

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Так, среди этих предметов есть разнообразная пища, носки, зубная щетка, душ, стиральная машинка, пылесос и даже выхлопная труба для автомобиля. Все они с отчаянием просят людей остановиться.

В общем, все эти вещи перепевают песню группы Bloodhound Gang "The Bad Touch". Музыкальный клип для порносайта создало французское рекламное агентство ВЕТС, а снимала его одна из самых перспективных молодых режисерок Алиса Мотье.

Креативный директор бренда Дэвид Мартин Ангелус рассказал, что команда пересмотрела сотни статей и форумов на эту тему и некоторые находки их откровенно шокировали.

Рекламный ролик от Pornhub: смотрите видео

Посетители сайта рекламной кампании могут угадать один из 250 "предметов домашнего обихода, который не нужно использовать для секса". В случае правильного ответа, можно выиграть промокод на скидку до 30% в магазине Pornhub Toys.