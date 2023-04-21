Фізична активність і інфаркт

Ішемічна хвороба серця – провідна причина смерті у світі. Тому її профілактика – один із пріоритетів охорони здоров'я. Регулярна фізична активність має захисну дію: вона знижує ризик хвороби і може уповільнювати її прогресування.

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Фізична активність займає центральне місце у посібниках із профілактики серцево-судинних хвороб. Водночас механізми її дії вивчені не повністю. Нині вважається, що найважливішу роль грає так зване ішемічне прекондиціювання.

Йдеться про виникнення під час вправ коротких епізодів нестачі крові у серцевому м'язі з подальшою нормалізацією кровообігу. У цей час серце тренується протистояти ішемії: організм починає швидко виробляти речовини, що посилюють кровотік, у результаті утворюються додаткові судини.

Нове дослідження інфаркту

Вчені з Данії вирішили з'ясувати, як захищає фізична активність від смерті у гострій фазі інфаркту міокарда: одразу і протягом 28 днів. Вони проаналізували дані про 28 тисяч людей, які померли від інфаркту міокарда. Вчені виділили групи учасників дослідження, залежно від того, наскільки вони активні фізично у вільний час.

Протягом 28 днів після інфаркту померли майже 5 тисяч людей, одразу померло 62% з них. Чим більш фізично активними були учасники досліджень, тим вищий у них був шанс довше прожити.

Фізична активність захищає від смерті

У людей з помірним та високим рівнем фізичної активності ризик миттєвої смерті від інфаркту міокарда був нижчим на 33% та 45% відповідно, ніж у тих, хто вів сидячий спосіб життя. На двадцять восьмий день у них ризик смерті був нижчим на 36% та 28% відповідно

Майже 18% пацієнтів з інфарктом міокарда померли у перші 28 днів, що наголошує на тяжкості цього захворювання. Ми виявили, що фізична активність у минулому допомагає вижити відразу після інфаркту, і, як бачимо, цей ефект поширюється на 28 днів,

– зазначив доктор Кім Вадт Хансен, співавтор дослідження.

На думку авторів, їхня робота показує, що навіть низький рівень фізичної активності знижує ризик серцевого інфаркту – проте це твердження потребує додаткових досліджень.

Примітно, що дослідження підтримує поточні стандарти фізичної активності, представлені у Європейському посібнику із профілактики серцево-судинних хвороб. Документ рекомендує 150 – 300 хвилин помірних чи 75-150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень на тиждень.