Боротися з цими відхиленнями можна різними методами. Але які вони є і який буде кращим саме для вас? Про це 24 каналу розповів офтальмохірург клініки "Новий Зір" у Києві – Михайло Білий.

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Які є методи корекції зору

Усі методи корекції зору ділять на дві категорії: консервативні та хірургічні. До консервативних методів входять:

окуляри;

лінзи. Існує багато різновидів контактних лінз: денні, нічні, жорсткі, м’які, щомісячні та одноденні. Залежно від потреб та побажань можна підібрати будь-які.

А до хірургічних методів відносять:

лазерну корекцію зору. Під час цієї процедури лікарі лазером формують рогівку ока. За допомогою лазерної корекції можна відновити зір до 100%;

рефракційну заміну кришталика. Під час операції спеціалісти замінюють кришталик ока на штучний, щоб відновити зір. Таку процедуру радять людям зі складними випадками захворювання очей;

імплантацію лінз. У такому випадку природний кришталик зберігають, але до нього імплантують штучну лінзу, завдяки якій пацієнт зможе добре бачити. Метод дуже схожий на корекцію зору контактними лінзами, відмінність лише в тому, що цю лінзу імплантують всередину ока.

Індивідуально підібрати метод корекції зору може тільки спеціаліст. Але є загальні переваги та недоліки, на які можна орієнтуватися перед походом до лікаря.

Переваги та недоліки консервативних методів

Окуляри давно знайомі людстві та й використовувати їх просто – і це головні плюси консервативних методів корекції зору. Якщо хірургічні методи можуть лякати своєю невідомістю, то окуляри знають з давніх часів. Поступово це ж відбувається й з контактними лінзами: користуватися ними стало значно простіше, та й придбати їх можна в будь-якій оптиці.

Також якщо у людини є протипоказання до застосування хірургічних методів, лінзи та окуляри можуть стати ледь не єдиною можливістю покращити зір.

Михайло Білий “ Але у цій простоті є і свої недоліки: окуляри заважають займатися спортом, а лінзи не завжди є час надягнути. Ідеально – коли не потрібно робити нічого, щоб бачити добре. І у цьому допоможуть хірургічні методи корекції зору ”.

Переваги та недоліки хірургічних методів

Хірургічні методи корекції зору широко використовують вже понад 30 років і завдяки розвитку медицини плюсів значно більше, ніж мінусів. Обравши лазерну корекцію чи інший метод відновлення зору, людина зможе:

зберегти кошти. Адже операцію потрібно зробити один раз, а от купувати лінзи та розчини до них, і оновлювати окуляри потрібно регулярно;

мати гарний зір. Окуляри та контактні лінзи заломлюють світло, адже вони не є частиною ока. Завдяки ж сучасним методам корекції, зір повертають на 100%;

бути вільним від окулярів та контактних лінз. Лінза випадково порвалася, окуляри не вдається протерти від тієї набридливої плями, та й спросоння їх важко намацати на столику – усі незручності лишаються в минулому.

До недоліків можна віднести тільки індивідуальні протипоказання на проведення операції та небажання людини покращувати зір певним методом.

Наприклад, може бути страшно робити лазерну корекцію зору. Та ще й всі розповідають, що після корекції зір знову може погіршитися і тоді який сенс погоджуватися на операцію? По-перше, боятися – це нормально і правильно. Зважуючись на корекцію зору, потрібно обговорювати усі страхи, ризики, ставити запитання лікарю. У такому випадку усі проблеми та побоювання вдасться розв’язати та обрати кращий метод лікування.

По-друге, зір, як і будь-яка частина тіла людини, змінюється протягом життя. Так само як у 20 років людина була 190 сантиметрів зростом, але вже у 30 – 188. Все через те, що кістки ущільнюються і протягом життя усі ми поступово стаємо трошки нижчими. Усі до цього звикли та вважають це нормальним процесом, і так це і є.

Михайло Білий “З оком відбувається те ж саме: з віком кришталик ущільнюється, тому зір навіть після лазерної корекції через деякий час може трошки погіршитися. Тому саме лікар має оцінити та прослідкувати за пацієнтом, проаналізувати усі дані й визначити, яка саме корекція дасть найкращий результат. І, якщо потрібно, через кілька років зробити додаткову мінікорекцію – але така потреба виникає менше, ніж у 1% випадків”.

Що ж тоді обрати

Консультацію у лікаря. Якщо ви хочете перевірити зір і, за потреби, покращити його, запишіться до досвідченого спеціаліста на прийом. Тільки разом ви зможете підібрати метод корекції, який підійде саме вам.

Існують випадки, коли до людини можна застосовувати і перший, і другий, і третій методи, але один із них має більше індивідуальних переваг. І от людина приходить в клініку, налаштована на один метод, але завдяки дослідженню та консультації лікарі виявляється, що потрібно застосувати інший.

Досвідчений лікар надасть пацієнту максимум потрібної інформації, допоможе побороти страхи та розвіє міфи. Тому бережіть себе та обирайте спеціалістів, яким ви можете довіряти.