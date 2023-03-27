Бороться с этими отклонениями можно разными методами. Но какие они есть и какой будет лучше именно для вас? Об этом 24 канала рассказал офтальмохирург клиники "Новый Зрение" в Киеве – Михаил Белый.

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Какие есть методы коррекции зрения

Все способы коррекции зрения делят на две категории: консервативные и хирургические. В консервативные методы входят:

очки;

линзы. Есть много разновидностей контактных линз: дневные, ночные, жесткие, мягкие, ежемесячные и однодневные. В зависимости от потребностей и пожеланий, можно подобрать любые.

А к хирургическим методам относят:

лазерная коррекция зрения. Во время этой процедуры врачи лазером формируют роговицу глаза. Посредством лазерной коррекции можно восстановить зрение до 100%;

рефракционную замену хрусталика. Во время операции специалисты заменяют хрусталик глаза искусственным, чтобы восстановить зрение. Такую процедуру советуют людям со сложными случаями заболевания глаз;

имплантацию линз. В таком случае природный хрусталик хранят, но в него имплантируют искусственную линзу, благодаря которой пациент сможет хорошо видеть. Метод очень похож на коррекцию зрения контактными линзами, отличие лишь в том, что эту линзу имплантируют внутрь глаза.

Индивидуально подобрать метод коррекции зрения может только специалист. Но есть общие достоинства и недостатки, на которые можно ориентироваться перед походом к врачу.

Преимущества и недостатки консервативных методов

Очки давно знакомы человечеству и использовать их просто – и это главные плюсы консервативных методов коррекции зрения. Если хирургические методы могут пугать своей неизвестностью, то очки знают с давних времен. Равномерно это же происходит и с контактными линзами: воспользоваться ими стало еще проще, ну и приобрести их можно в хоть какой оптике.

Также если у человека есть противопоказания к применению хирургических методов, линзы и очки могут стать едва ли не единственной возможностью улучшить зрение.

Михаил Белый “ Но в этой простоте есть и свои недостатки: очки мешают заниматься спортом, а линзы не всегда есть время надеть. Идеально – когда не нужно делать ничего, чтобы видеть хорошо. И в этом помогут хирургические методы коррекции зрения ”.

Преимущества и недостатки хирургических методов

Хирургические методы коррекции зрения широко используют уже более 30 лет и благодаря развитию медицины плюсов гораздо больше, чем минусов. Выбрав лазерную коррекцию или другой метод восстановления зрения, человек сможет:

сохранить денежные средства. А ведь операцию нужно сделать один раз, а вот покупать линзы и растворы к ним, и обновлять очки нужно регулярно;

иметь хорошее зрение. Очки и контактные линзы преломляют свет, они не являются частью глаза. Благодаря современным методам коррекции, зрение возвращают на 100%;

быть свободным от очков и контактных линз. Линза случайно порвалась, очки не удается протереть от того надоедливого пятна, да и спросонья их тяжело нащупать на столике – все неудобства остаются в прошлом.

К недостаткам можно отнести только индивидуальные противопоказания на проведение операции и нежелание человека улучшать зрение определенным методом.

Например, может быть страшно производить лазерную коррекцию зрения. Да еще все рассказывают, что после коррекции зрение снова может ухудшиться и тогда какой смысл соглашаться на операцию? Во-первых, бояться – это нормально и правильно. Решаясь на коррекцию зрения, нужно обсуждать все страхи, риски, задавать вопросы врачу. В этом случае все проблемы и опасения удастся решить и выбрать лучший метод лечения.

Во-вторых, зрение, как и любая часть тела человека, меняется в течение жизни. Так же как в 20 лет человек был 190 сантиметров ростом, но уже в 30 – 188. Все потому, что кости уплотняются и в течение жизни все мы постепенно становимся немного ниже. Все к этому привыкли и считают это нормальным процессом, и так и есть.

Михаил Белый “С глазом происходит то же: с возрастом хрусталик уплотняется, поэтому зрение даже после лазерной коррекции через некоторое время может немного ухудшиться. Поэтому именно врач должен оценить и проследить за пациентом, проанализировать все данные и определить, какая коррекция даст наилучший результат. И если нужно, через несколько лет сделать дополнительную миникоррекцию – но такая потребность возникает меньше, чем в 1% случаев”.

Что же тогда выбрать

Консультацию у врача. Если вы хотите проверить зрение и при необходимости улучшить его, запишитесь к опытному специалисту на прием. Только вместе вы сможете подобрать метод коррекции, который подойдет вам.

Есть случаи, когда к человеку можно применять и первый, и второй, и третий методы, но один из них имеет больше индивидуальных преимуществ. И вот человек приходит в клинику, настроенный на один метод, но благодаря исследованию и консультации врачи оказывается, что нужно применить другой.

Опытный врач предоставит пациенту максимум нужной информации, поможет побороть страхи и развеет мифы. Поэтому берегите себя и выбирайте специалистов, которым вы можете доверять.