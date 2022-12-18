Про це розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

До теми Як викликати швидку під час блекауту

"У день чергової масованої ракетної атаки (16 грудня – 24 канал), в Полтаві провели унікальну операцію. Це перший досвід для полтавських лікарів", – написав Лунін.

Робота полтавських лікарів: дивіться відео

Що відомо про хворобу

У Полтавській ОВА розповіли, що гіпертрофічна кардіоміопатія є генетичною хворобою, яка спричиняє раптову смерть. Лікарі оперували зупинене серце із застосуванням штучного кровообігу.

Схема операції полягає в тому, щоб звільнити вихід із серця, бо кров не може нормально потрапити в аорту. Є недостатність одного з клапанів. Наше завдання було не лише зменшити кількість серцевого м'яза, а й зробити реконструкцію мітрального клапана, – сказав кардіохірург Костянтин Руденко.

Він додав, що фахівці інституту Амосова приїздять до Полтави, щоб навчити новітніх методів кардіохірургії.

Зауважте! Після масованого ракетного удару 16 грудня Полтава була повністю знеструплена.

Лікарі рятують дітей на Харківщині

У Харківському регіональному перинатальному центрі рятують дітей, які народилися передчасно та не можуть самостійно дихати. Малюкам життєво необхідна електроенергія, оскільки їм потрібен догляд та штучна вентиляція легень.

У лікарні є генератори, але перехід з основного живлення на додаткове займає час. Коли зникає електроенергія, то медики борються за життя кожної дитини.

"Це критично важливі хвилини. Апаратура в цей час не працює, і ми повинні або "дихати" руками, або шукати тих, хто нам допомагає, коли рук нашого персоналу не вистачає", – розповіла завідувачка лікарні та неонатологиня Ірина Кондратова.