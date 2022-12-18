Про це розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
До теми Як викликати швидку під час блекауту
"У день чергової масованої ракетної атаки (16 грудня – 24 канал), в Полтаві провели унікальну операцію. Це перший досвід для полтавських лікарів", – написав Лунін.
Робота полтавських лікарів: дивіться відео
Що відомо про хворобу
У Полтавській ОВА розповіли, що гіпертрофічна кардіоміопатія є генетичною хворобою, яка спричиняє раптову смерть. Лікарі оперували зупинене серце із застосуванням штучного кровообігу.
Схема операції полягає в тому, щоб звільнити вихід із серця, бо кров не може нормально потрапити в аорту. Є недостатність одного з клапанів. Наше завдання було не лише зменшити кількість серцевого м'яза, а й зробити реконструкцію мітрального клапана, – сказав кардіохірург Костянтин Руденко.
Він додав, що фахівці інституту Амосова приїздять до Полтави, щоб навчити новітніх методів кардіохірургії.
Лікарі рятують дітей на Харківщині
У Харківському регіональному перинатальному центрі рятують дітей, які народилися передчасно та не можуть самостійно дихати. Малюкам життєво необхідна електроенергія, оскільки їм потрібен догляд та штучна вентиляція легень.
У лікарні є генератори, але перехід з основного живлення на додаткове займає час. Коли зникає електроенергія, то медики борються за життя кожної дитини.
"Це критично важливі хвилини. Апаратура в цей час не працює, і ми повинні або "дихати" руками, або шукати тих, хто нам допомагає, коли рук нашого персоналу не вистачає", – розповіла завідувачка лікарні та неонатологиня Ірина Кондратова.