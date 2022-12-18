Об этом рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

К теме Как вызвать скорую во время блэкаута

"В день очередной массированной ракетной атаки (16 декабря – 24 канал) в Полтаве провели уникальную операцию. Это первый опыт для полтавских врачей", – написал Лунин.

Работа полтавских врачей: смотрите видео

Что известно о болезни

В Полтавской ОВА рассказали, что гипертрофическая кардиомиопатия является генетической болезнью, которая приводит к внезапной смерти. Врачи оперировали остановленное сердце с применением искусственного кровообращения.

Схема операции состоит в том, чтобы освободить выход из сердца, потому что кровь не может нормально попасть в аорту. Имеется недостаточность одного из клапанов. Наша задача была не только уменьшить количество сердечной мышцы, но и сделать реконструкцию митрального клапана, – сказал кардиохирург Константин Руденко.

Он добавил, что специалисты института Амосова приезжают в Полтаву, чтобы научить новейшим методам кардиохирургии.

Примите во внимание! После массированного ракетного удара 16 декабря Полтава была полностью обесточена.

Врачи спасают детей в Харьковской области

В Харьковском региональном перинатальном центре спасают детей, которые родились преждевременно и не могут дышать самостоятельно. Малышам жизненно необходимая электроэнергия, поскольку им требуется уход и искусственная вентиляция легких.

В больнице есть генераторы, но переход с основного питания на дополнительное занимает время. Когда исчезает электроэнергия, медики борются за жизнь каждого ребенка.

"Это критически важные минуты. Аппаратура в настоящее время не работает, и мы должны либо "дышать" руками, либо искать тех, кто нам помогает, когда рук нашего персонала не хватает", – рассказала заведующая больницей и неонатолог Ирина Кондратова.