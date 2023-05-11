Таку операцію в Полтавській області медики проводили вперше. Відео зворушливого моменту, коли лікарі проводжали пацієнтку, опублікували в Полтавській ОВА.
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Успішну операцію провели медики обласної лікарні імені Скліфосовського разом із колегами Інституту серця МОЗ України.
Донором стала 49-річна пацієнтка, у якої внаслідок інсульту стався масивний внутрішньо-мозковий крововилив. За життя пацієнтки довго боролась команда нейрохірургів, але наслідок судинної катастрофи був непереборним,
– розповіли деталі у Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського.
Родина пацієнтки прийняла дуже важливе рішення – дозволити посмертне донорство органів, які врятують життя інших чотирьох людей.
Медики вишикувалися коридором пошани донору: відео
В ОВА зауважили, що це неймовірна історія для всієї країни.
"Це неймовірна новина не тільки для Полтавщини, а й для всієї країни. Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київщини. Донор – із нашої області", – йдеться у повідомленні Дмитра Луніна.
Нове серце отримав чоловік з Київщини / Фото Полтавська ОВА