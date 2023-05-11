Такую операцию в Полтавской области медики проводили впервые. Видео трогательного момента, когда врачи провожали пациентку, опубликовали в Полтавской области.

Смотрите также Врач бежал за печенью для застрявшей в пробке трансплантации: невероятная история спасения

Успешную операцию провели медики областной больницы имени Склифосовского с коллегами Института сердца Минздрава Украины.

Донором стала 49-летняя пациентка, у которой вследствие инсульта произошло массивное внутримозговое кровоизлияние. При жизни пациентки долго боролась команда нейрохирургов, но следствие сосудистой катастрофы было неустранимым,

– рассказали детали в Полтавской областной клинической больнице имени М.В. Склифосовского.

Семья пациентки приняла очень важное решение – разрешить посмертное донорство органов, которые спасут жизнь других четырех человек.

Медики выстроились по коридору уважения донора: видео

В ОВАе отметили, что это невероятная история для всей страны.

"Это невероятная новость не только для Полтавщины, но и для всей страны. Новое сердце получил 49-летний реципиент из Киевщины. Донор – из нашей области", – говорится в сообщении Дмитрия Лунина.



Новое сердце получил мужчина из Киевщины / Фото Полтавская ОВА